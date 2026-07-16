¿Vozinha al fútbol sudamericano? Un grande del continente le hizo una oferta al arquero caboverdiano

Vozinha, el guardameta revelación del Mundial 2026, analiza la propuesta que le presentó en las últimas horas un importante equipo de Sudamérica.

Al margen de las graves circunstancias extrafutbolísticas que rodearon al torneo, el Mundial 2026 sin dudas le regaló a los hinchas grandes sorpresas. Una de ellas fue la debutante Cabo Verde, que superó la fase de grupos invicta y sucumbió recién en dieciseisavos frente a Argentina y en el alargue. La figura destacada fue, definitivamente, Vozinha.

Josimar José Évora Dias, como se llama realmente el arquero caboverdiano, se convirtió en el futbolista sensación del certamen por sus grandes actuaciones bajo los tres palos durante los cuatro partidos que jugó su selección, especialmente en el debut frente a España, y pasó de ser casi un completo desconocido a convertirse en el guardameta con más seguidores en Instagram del mundo, con más de 29 millones.

Colo-Colo ofertó para fichar a Vozinha {EXCLUSIVO} #ColoColo realizó una oferta FORMAL por Vozinha.



El arquero de fue la figura de su equipo en el mundial.



Vozinha ve con buenos jugar en el equipo según me confirman directivos del club pic.twitter.com/s0DYL7hrOz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026 Y así como sucedió con el otro jugador viral de la Copa del Mundo, Tim Payne, que fichó por Olimpia de Paraguay, al 1 de los Tiburones Azules también le llegó una oferta de un grande del fútbol sudamericano. Se trata de Colo-Colo, que en las últimas horas le hizo una propuesta formal para hacerse con sus servicios en este segundo semestre de la temporada.

Vozinha, a sus 40 años de edad, se encuentra sin club desde que el pasado 30 de junio finalizara su contrato con el Chaves de Portugal. Según informó el periodista Germán García Grova, no ve con malos ojos sumarse a las filas del Cacique, que actualmente marcha primero en la Primera División de Chile, aunque no disputa ninguna copa internacional en este 2026.