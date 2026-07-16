No se vio en TV: el gesto de Valentín Barco que desató la furiosa reacción de Jude Bellingham

El encontronazo entre Jude Bellingham y Valentín Barco fue una de las imágenes más comentadas tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 . La transmisión oficial mostró el cachetazo del futbolista inglés sobre el ex Boca una vez finalizado el partido, pero no permitió ver qué había ocurrido instantes antes.

Horas después de la semifinal comenzaron a circular imágenes captadas por un hincha desde una de las tribunas del estadio. El nuevo ángulo reconstruye una parte de la secuencia que había quedado fuera de cámara y aporta contexto sobre el origen de la tensión entre ambos futbolistas.

El video no justifica la reacción de Bellingham , pero sí muestra una situación previa que ayuda a entender por qué el mediocampista inglés llegó tan alterado al final del encuentro.

Las imágenes muestran que, después del gol de Enzo Fernández para el 1-1, Valentín Barco salió eufórico desde el banco de suplentes para sumarse al festejo de la Selección argentina . Sin embargo, antes de llegar al córner donde celebraban sus compañeros, pasó muy cerca del grupo de futbolistas ingleses.

Mientras recorría ese sector del campo, el lateral argentino gritó el gol frente a los rivales. Incluso, uno de los jugadores de Inglaterra lo empujó cuando atravesó la zona en la que varios futbolistas todavía lamentaban el empate. En ese mismo lugar también se encontraba Jude Bellingham , acostado sobre el césped, mientras Barco pasaba a escasos metros.

El video que explica el origen del cruce entre Jude Bellingham y Valentín Barco tras la semifinal

La transmisión oficial no mostró esa secuencia

Hasta la aparición de este video, la única imagen disponible era la del final del encuentro. Allí se observó a Bellingham acercarse a Barco y golpearlo con la palma de la mano en la nuca, lo que provocó la inmediata reacción del futbolista argentino.

Nicolás Otamendi intervino rápidamente para defender a su compañero y separar al mediocampista inglés. El incidente derivó en un breve tumulto entre ambos planteles, aunque la situación no pasó a mayores.

La Selección argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España con el objetivo de conquistar la cuarta estrella.