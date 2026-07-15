El increíble hito en mundiales que alcanzó Bellingham y que no se veía desde Maradona en 1986

Bellingham explotó en los últimos partidos del mundial. Tal es el nivel del jugador del Real Madrid que llegó a un registro que no se veía desde México 1986.

A diferencia de lo que ha pasado en las ediciones anteriores, el Mundial 2026 está siendo una competición marcada por las actuaciones deslumbrantes de las figuras. Desde Leo Messi, pasando por Kylian Mbappé, hasta Harry Kane, las estrellas de las distintas selecciones han dominado con puño de hierro. El última en sumarse a la ola fue Jude Bellingham.

Cifras goleadoras inéditas, récords que se rompen jornada tras jornada han sido una constante en el casi último mes de competición. En se marco, el talentoso volante del Real Madrid alcanzó un hito que no se veía desde el mundial de México 1986. En aquella ocasión, como no podía ser de otra manera, el protagonista había sido Diego Maradona.

El hito de Jude Bellingham que lo une a Diego Maradona Con su heroico doblete ante Noruega, Bellingham no sólo rescató a los Tres Leones, sino que sumó su segundo partido consecutivo en fases eliminatorias de un mundial marcando dos goles. El primer encuentro eliminatorio en el que anotó por duplicado fue ante México, por los octavos de final.

Jude Bellingham se destapó cuando Inglaterra más lo necesitaba. EFE Cabe resaltar que esos registros no se veían desde el histórico mundial que Diego Maradona jugó en 1986, donde se convirtió en leyenda.

En México 1986, el Diez anotó el primero de sus dobletes ante, justamente, Inglaterra. En el partido más icónico de la historia, Pelusa fue protagonista de la Mano de Dios y del Gol del Siglo. En el siguiente partido, en la instancia de semifinales, volvió a destacarse ante Bélgica, perforando las redes del arco defendido por Jean-Marie Pfaff dos veces.