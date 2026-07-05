El podio histórico en Mundiales al que entró Bellingham con su doblete ante México ¡en 98 segundos!
En una ráfaga, el volante de Inglaterra convirtió por duplicado en el Estadio Azteca y se anotó un hito en la historia de las Copas del Mundo.
No le dio tiempo ni a México para acomodarse. Jude Bellingham salió con todo y en un suspiro pasó de romper el cero a meterse en un ranking reservado para muy pocos en la historia de los Mundiales.
El volante de Inglaterra clavó un doblete relámpago en los octavos de final que enmudeció al mítico Estadio Azteca. De esta manera, quedó tercero entre los jugadores que menos tiempo necesitaron para convertir dos goles en una Copa del Mundo.
El doblete histórico de Bellingham ante México en el mítico Azteca
El primer mazazo llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Bukayo Saka levantó un centro perfecto y Bellingham apareció por el medio para meter un cabezazo letal con el arco libre. El equipo de Javier Aguirre sintió el golpe de forma tal que sacó del medio, la perdió y ahí comenzó la jugada del 2-0.
Harry Kane lo dejó de cara al arco y Jude solo tuvo que empujarla para estirar la ventaja. ¿Lo más loco? Entre un festejo y otro pasaron apenas 98 segundos.
El podio en Mundiales al que ingresó el mediocampista de Inglaterra
Con ese registro, el jugador del Real Madrid se subió al tercer escalón de un podio histórico. El récord continúa en poder de Toni Kroos, autor de dos goles en apenas 70 segundos frente a Brasil en la recordada semifinal de 2014 que terminó 7-1. El segundo lugar lo ocupa Kylian Mbappé, que necesitó 95'' para marcarle dos veces a Argentina en la inolvidable final de Qatar 2022.