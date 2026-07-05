El podio histórico en Mundiales al que entró Bellingham con su doblete ante México ¡en 98 segundos!

En una ráfaga, el volante de Inglaterra convirtió por duplicado en el Estadio Azteca y se anotó un hito en la historia de las Copas del Mundo.

Jude Bellingham, autor de un doblete histórico de Inglaterra ante México por los octavos de final del Mundial 2026.

No le dio tiempo ni a México para acomodarse. Jude Bellingham salió con todo y en un suspiro pasó de romper el cero a meterse en un ranking reservado para muy pocos en la historia de los Mundiales.

El volante de Inglaterra clavó un doblete relámpago en los octavos de final que enmudeció al mítico Estadio Azteca. De esta manera, quedó tercero entre los jugadores que menos tiempo necesitaron para convertir dos goles en una Copa del Mundo.

El doblete histórico de Bellingham ante México en el mítico Azteca El primer mazazo llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Bukayo Saka levantó un centro perfecto y Bellingham apareció por el medio para meter un cabezazo letal con el arco libre. El equipo de Javier Aguirre sintió el golpe de forma tal que sacó del medio, la perdió y ahí comenzó la jugada del 2-0.

Jude Bellingham marcó el 1-0 de Inglaterra. Video: DSports Harry Kane lo dejó de cara al arco y Jude solo tuvo que empujarla para estirar la ventaja. ¿Lo más loco? Entre un festejo y otro pasaron apenas 98 segundos.