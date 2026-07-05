Cómo es la "maldición del gato" que le adjudican a Brasil desde Qatar 2022 y recobró fuerza en el Mundial 2026

Brasil quedó afuera del Mundial 2026 después de perder 2-1 con Noruega en los octavos de final y, como suele pasar cada vez que la Verdeamarela tropieza, resurgió una teoría bastante curiosa: la famosa “maldición del gato”.

En las redes sociales, miles de hinchas volvieron a relacionar la derrota de la Canarinha con un episodio que ocurrió durante Qatar 2022 y que todavía sigue dando que hablar. Para contextualizar, hay que remontarse al 7 de diciembre de 2022.

En la conferencia de prensa previa al cruce de cuartos de final frente a Croacia, un gato se subió a la mesa donde estaban Vinicius Júnior y el jefe de prensa, Vinicius Rodrigues. Sin demasiadas vueltas, el asistente brasileño tomó al animal del lomo y lo arrojó al piso, una escena que sorprendió a los periodistas presentes y que, con el correr de los días, terminó en escándalo.

El hecho generó una enorme repercusión porque, dentro de la tradición islámica, el gato es un animal especialmente respetado y asociado al profeta Mahoma. A partir de esa situación comenzó a circular la versión de que Brasil había quedado "maldito" por el episodio y que el castigo se reflejaría en sus resultados deportivos.

El día en el que se originó "la maldición del gato" que acecha a Brasil.

La primera señal llegó apenas unos días después, cuando fue eliminado por penales ante Croacia. Con la polémica instalada, la Confederación Brasileña intentó bajar la tensión adoptando al felino, al que los propios futbolistas bautizaron "Hexa", en referencia al sexto título mundial que todavía persiguen.

Casi cuatro años después, la inesperada derrota frente a Noruega volvió a poner aquella historia en el centro de la escena. Desde aquel episodio, Brasil no logró recuperarse: fue eliminado sorpresivamente en Qatar y ahora también en el Mundial 2026.

Neymar, devastado tras la eliminación de Brasil ante Noruega. EFE

En el medio, el Scratch firmó una flojísima campaña en las Eliminatorias Sudamericanas -terminó quinto- y cayó por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2024.

Claro que no existe ninguna evidencia que respalde la supuesta maldición. Pero en un país acostumbrado a vivir el fútbol con pasión y rodeado de cábalas, la historia de "Hexa" empieza a cobrar cada vez más sentido.