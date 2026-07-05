Locura Vikinga en el Mundial: los multitudinarios festejos en Oslo tras la victoria de Noruega sobre Brasil
Miles de hinchas salieron a las calles de la capital noruega para celebrar la clasificación a cuartos de final del mundial tras el histórico 2-1 a Brasil.
La histórica victoria de la selección de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Oslo.
Luego del batacazo conseguido con el 2-1, miles de fanáticos inundaron las calles de la capital con banderas, bengalas, cánticos y la tradicional "remada vikinga", el festejo que se convirtió en el sello de los hinchas noruegos durante la Copa del Mundo.
Los festejos en Noruega
Los principales puntos de encuentro fueron el centro de la ciudad y la avenida Karl Johans gate, donde una multitud celebró el pase a los cuartos de final, un logro inédito para el seleccionado escandinavo.
Las imágenes de los festejos también se replicaron en distintas ciudades del país y entre comunidades noruegas alrededor del mundo.
El triunfo quedó sellado gracias a un doblete de Erling Haaland en los últimos minutos del partido, resultado que eliminó a la cinco veces campeona del mundo y confirmó la mejor actuación de Noruega en la historia de los Mundiales.
Las autoridades noruegas ya habían reforzado el operativo de seguridad para las celebraciones, luego de que los festejos por la clasificación a octavos convocaran a decenas de miles de personas y provocaran algunos daños menores en el mobiliario urbano y en vagones del metro de Oslo. Todo indica que, tras la victoria frente a Brasil, la convocatoria volvió a superar las expectativas.