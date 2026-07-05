Locura Vikinga en el Mundial: los multitudinarios festejos en Oslo tras la victoria de Noruega sobre Brasil

Miles de hinchas salieron a las calles de la capital noruega para celebrar la clasificación a cuartos de final del mundial tras el histórico 2-1 a Brasil.

La histórica victoria de la selección de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en Oslo.

Luego del batacazo conseguido con el 2-1, miles de fanáticos inundaron las calles de la capital con banderas, bengalas, cánticos y la tradicional "remada vikinga", el festejo que se convirtió en el sello de los hinchas noruegos durante la Copa del Mundo.

Los festejos en Noruega X: @MundoEConflicto Los principales puntos de encuentro fueron el centro de la ciudad y la avenida Karl Johans gate, donde una multitud celebró el pase a los cuartos de final, un logro inédito para el seleccionado escandinavo.

X: @guida1906 Las imágenes de los festejos también se replicaron en distintas ciudades del país y entre comunidades noruegas alrededor del mundo.

Los festejos vikingos en Times Square luego de derrotar a Brasil en el Mundial 2026. X: @Aupadrey El triunfo quedó sellado gracias a un doblete de Erling Haaland en los últimos minutos del partido, resultado que eliminó a la cinco veces campeona del mundo y confirmó la mejor actuación de Noruega en la historia de los Mundiales.