Carlo Ancelotti asumió la eliminación de Brasil, reveló por qué Guimaraes pateó el penal y habló del futuro

Ancelotti explicó el penal de Guimaraes a través de una llamativa estadística y aseguró que la eliminación marca un nuevo ciclo en Brasil.

Brasil volvió a despedirse antes de tiempo de un Mundial y Carlo Ancelotti dio la cara. Tras la derrota frente a Noruega, el DT italiano analizó el partido, explicó una de las decisiones más discutidas de la noche y dejó un mensaje de cara al futuro.

El entrenador italiano reconoció el dolor por la derrota, pero sostuvo que el proyecto recién comienza. "El trabajo realizado es bueno, pero el fútbol es así. Ahora hay que administrar la tristeza de una derrota, algo a lo que estoy bastante acostumbrado. Y vamos a administrar la derrota con un nuevo impulso", expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Ancelotti habló del futuro de Brasil "ES OBVIO QUE ESTAMOS PROFUNDAMENTE TRISTES"



El sentimiento de Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ioTk0zwrFl — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026 Lejos de quedarse solo con el resultado, Ancelotti aseguró que Brasil hizo méritos para avanzar a los cuartos de final. "Creo que fue un buen partido en algunos momentos; tuvimos muchas oportunidades en la primera parte, y también en la segunda cuando el marcador estaba 0-0. Luego, los cambios fueron para aportar frescura, para dar más profundidad e intentar ganar el partido", analizó.

El DT insistió en que la eliminación no debe interpretarse como un fracaso definitivo. "Obviamente, todos estamos profundamente apenados. Creo que hasta ahora no hemos tenido un Mundial especial, un buen Mundial. Creo que merecíamos ganar el partido de hoy, y cuando sucede algo así, hay que pensar que una derrota es el comienzo de una nueva aventura. Tenemos que seguir mejorando, encontrar nuevas ideas; esta derrota no es el final, es el comienzo de un nuevo ciclo", afirmó.

La explicación sobre el penal de Bruno Guimaraes La explicación de Ancelotti sobre por qué pateó el penal Guimaraes y no Vinicius DSports Ancelotti también explicó por qué Bruno Guimaraes fue el encargado de ejecutar el penal que terminó atajando el arquero noruego Orjan Nyland, una decisión que generó fuertes cuestionamientos tras la eliminación.