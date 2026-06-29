La frase saca chapa de Ancelotti tras meter a Brasil en octavos de final del Mundial: "Jogo bonito"

Brasil sufrió más de la cuenta, pero derrotó a Japón y avanzó a los octavos de final. Tras el partido, Ancelotti destacó el nivel futbolístico de su equipo.

Ancelotti analizó el triunfo de Brasil sobre Japón, destacó el "jogo bonito" y explicó por qué Neymar no ingresó.

Brasil consiguió una trabajada victoria por 2-1 sobre Japón y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Después del encuentro, Carlo Ancelotti analizó el rendimiento de la Canarinha, resaltó la paciencia de sus dirigidos y aseguró que el equipo mostró el tradicional "jogo bonito" que caracteriza al fútbol brasileño.

"Nos encajaron goles pero el equipo no perdió la paciencia. En el primer tiempo estuvo bien, con jogo bonito, aunque tuvimos que forzar un poco más. Se pudo ver mejor en la segunda parte, donde se mejoró todavía más. Al final, salió bien", expresó el entrenador italiano luego del triunfo que llegó gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

El gol de la victoria agónica de Brasil sobre Japón Martinelli le dio la victoria y la clasificación a Brasil ESPN Ancelotti también destacó el potencial del plantel y elogió a los futbolistas que definieron el partido. "Tenemos muchos recursos en todas las zonas del campo. En el medio, arriba, en la defensa. Los jugadores están en un buen nivel individual y están trabajando muy bien juntos", afirmó. Además, se refirió a las molestias físicas que sufrieron Casemiro y Lucas Paquetá, aunque llevó tranquilidad: "Hay que valorarlos ahora, fue un partido muy exigente e intenso. Japón era un rival complicado y organizado. Merecimos ganar y eso es lo importante".

Por último, el técnico explicó por qué Neymar no ingresó, pese a que su entrada estaba prevista. "Estaba esperando a la prórroga para que juegue. Si empatábamos más temprano, iba a ponerlo al minuto 60 o 65. Lo hablé con él. Como el empate se dio más tarde y el equipo estaba funcionando bien, no quise cambiar la disposición táctica. Iba a entrar en la prórroga", reveló.