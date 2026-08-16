Además de Paredes, Boca tendrá otras dos bajas de peso para visitar a Recoleta ¿y el clásico con Racing?

Boca jugará el martes la revancha ante el equipo paraguayo y el próximo domingo se verá las caras con la Academia en el Cilindro de Avellaneda. ¿Llegan los lesionados?

El empate ante Platense no sólo dejó a Boca con un sabor amargo por el resultado. El 1-1 en Vicente López también encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que perdió a tres titulares por distintas molestias físicas.

La baja más importante es, sin dudas, la de Leandro Paredes. El capitán xeneize, que ya venía acumulando una importante carga de minutos, terminó pagando el esfuerzo con una lesión muscular que lo dejará afuera de la revancha ante Recoleta, este martes en Asunción, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pellegrino y Lozano se suman a Paredes en la lista de lesionados de Boca: qué les pasó Pero lo cierto es que las malas noticias se extendieron en la Ribera, porque el campeón del mundo no será el único ausente: Marco Pellegrino y Leandro Lozano tampoco podrán viajar a Paraguay. Ambos fueron titulares ante el Calamar, pero ninguno pudo completar los 90 minutos y los estudios realizados posteriormente confirmaron que también padecieron distintas lesiones musculares.

Pellegrino fue titular ante Platense, pero pidió el cambio y se confirmó que tiene una lesión. Instagram @maarcopellegrino El caso del zaguero ex Independiente es el que genera mayor preocupación. Pellegrino debió salir en el entretiempo después de sentir un fuerte pinchazo en la zona del aductor derecho. Apenas apareció la molestia, se tomó la zona afectada, evidenció su frustración y rápidamente quedó claro que no podía continuar. A la espera del parte médico oficial, todo apunta a que se perderá varios partidos.

Lozano, en tanto, también pidió el cambio por una molestia. El lateral venía de disputar tres partidos consecutivos como titular y buscaba completar el cuarto, pero finalmente tuvo que salir. Su situación también genera incertidumbre por un antecedente reciente: el lateral ya había tenido un problema físico a comienzos del semestre, cuando se lesionó ante Sarmiento por la Copa Argentina, el 16 de julio, y recién reapareció el 30 ante O'Higgins.