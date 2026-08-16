Confirmado por Paredes: el capitán de Boca se pierde la revancha ante Recoleta

El mediocampista confirmó que deberá recuperarse de una lesión muscular y explicó cómo afrontará los próximos días.

Leandro Paredes confirmó una mala noticia para Boca Juniors. El capitán xeneize sufrió una molestia durante el partido frente a Platense, debió ser reemplazado en el entretiempo y finalmente no podrá jugar la revancha contra Recoleta, prevista para este martes en Paraguay.

La primera señal llegó durante el encuentro, cuando el mediocampista evidenció el problema físico. Su salida antes del comienzo del segundo tiempo aumentó la preocupación y, horas más tarde, los estudios realizados este domingo confirmaron la existencia de una lesión muscular.

Paredes fue el encargado de comunicar públicamente que no estará disponible para el próximo compromiso del equipo. A través de Instagram, el futbolista publicó un mensaje en el que se refirió a su situación y anticipó cómo afrontará los próximos días: "Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes".

Leandro Paredes sufrió una lesión muscular y no jugará la revancha de Boca ante Recoleta. Paredes espera el parte médico de Boca Los estudios a los que se sometió el capitán durante la mañana del domingo no arrojaron resultados satisfactorios y confirmaron la lesión muscular. La gravedad todavía deberá ser determinada con precisión a través del parte médico oficial del club.

La ausencia ante Recoleta representa una baja importante para Boca, especialmente por tratarse de su capitán y de un futbolista que en distintas oportunidades continuó jugando pese a molestias físicas para no dejar al equipo sin una de sus principales figuras.