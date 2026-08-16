Qué dijo Arruabarrena sobre la lesión de Paredes tras el empate de Boca ante Platense

Paredes no salió a jugar el segundo tiempo en Vicente López y fue reemplazado por Merentiel. Arruabarrena llevó tranquilidad y explicó qué le pasó al capitán.

El capitán de Boca no salió a jugar el segundo tiempo ante Platense y Arruabarrena explicó la situación y llevó tranquilidad: "No parece ser nada grave".

Leandro Paredes encendió la alarma en Boca durante el partido ante Platense. El mediocampista fue reemplazado en el entretiempo y no regresó al campo de juego para disputar la segunda mitad, con Miguel Merentiel en su lugar. Después del empate 1-1 en Vicente López, Rodolfo Arruabarrena explicó qué sucedió con el capitán.

"Paredes sintió una molestia cuando comenzó el partido y después de eso hizo cambios de frente, pateó al arco y es inteligente. Pidió el cambio y no parece ser nada grave", explicó el entrenador en conferencia de prensa. El volante venía de una exigente seguidilla de partidos y llegó a 14 encuentros disputados en 50 días entre el Mundial, el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

¿Qué pasó con Leandro Paredes? “SINTIÓ UNA MOLESTIA, NO CREO QUE SEA NADA GRAVE” El Vasco Arruabarrena llevó calma tras la salida de Paredes en el entretiempo vs. Platense. pic.twitter.com/0XNMvrKEqd — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026 Arruabarrena también habló de las otras modificaciones que debió realizar durante el entretiempo. Marco Pellegrino sufrió una molestia en el aductor de la pierna derecha sobre el cierre de la primera mitad y quedó fuera del partido, mientras que Leandro Lozano también presentó una sobrecarga. "Pellegrino ha tenido, en principio, una sobrecarga. Veremos esta semana. Lo mismo que Lozano", explicó el DT.

Más allá de las lesiones, el Vasco valoró la reacción de Boca después de quedar en desventaja. "Estuvimos imprecisos, apurados por momentos, tuvimos que hacer cambios en el ET, luego Platense se puso en ventaja y se vio el mejor fútbol nuestro", analizó. Y destacó la actitud de sus dirigidos: "Tuvimos la personalidad y carácter de buscar y ahí generamos las opciones, empatamos y en la última tuvimos tres o cuatro, pero el empate es lo más justo".