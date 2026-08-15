El homenaje de los hinchas de Boca a Palermo y su afectuoso reencuentro con el Vasco Arruabarrena

El Titán, actual DT de Platense, recibió el reconocimiento de la parcialidad de Boca antes del partido por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los hinchas de Boca le dedicaron una bandera a Martín Palermo antes del partido ante Platense.

Martín Palermo y Boca tienen una historia que el paso del tiempo no pudo separar. Antes del partido entre Platense y el Xeneize en Vicente López, los hinchas visitantes volvieron a demostrarlo con un homenaje para uno de los máximos ídolos de la institución. "Muchas gracias Palermo 9 jugador N12", se leyó en la bandera que apareció en la tribuna.

El reconocimiento fue para el histórico goleador, que marcó 236 goles y conquistó 13 títulos con la camiseta de Boca. Esta vez, sin embargo, Palermo estuvo en la vereda de enfrente como entrenador de Platense. El partido también significó su décimo enfrentamiento ante el Xeneize como DT: hasta ahora, acumulaba seis derrotas y tres empates, sin victorias frente a su exclub.

El cálido abrazo entre Palermo y Arruabarrena antes del partido El saludo de Palermo con Arruabarrena TNT Sports Pero la jornada tuvo otro condimento especial. Antes del comienzo del encuentro, Palermo y Rodolfo Arruabarrena protagonizaron un afectuoso reencuentro. Sonrisas, bromas y un abrazo que incluyó al Titán tomándole la cara al Vasco reflejaron la relación que mantienen desde hace casi tres décadas.

Los dos fueron compañeros en aquel Boca de Carlos Bianchi que comenzó a construirse en 1998 y compartieron los títulos locales de 1998 y 1999. La amistad continuó en España: en Villarreal volvieron a coincidir junto a Diego Cagna durante la temporada 2000/01, en una etapa que abrió las puertas del club español a varios futbolistas argentinos vinculados con Boca.