El "llamado de atención" de Arruabarrena a Leonel Flores por una decisión del jugador que no cayó bien en Boca
El Vasco Arruabarrena mantuvo una importante charla durante el último entrenamiento con Leonel Flores tras algunas críticas que surgieron en el mundo Boca.
Leonel Flores es sin dudas la gran revelación de Boca Juniors en este segundo semestre del año y la segunda del 2026 después de Tomás Aranda. Sin haber sumado un minuto antes, ya lleva disputados los 8 partidos que jugó el equipo en este segundo semestre entre el Clausura, Copa Argentina y Sudamericana, 7 como titular, y marcó 2 goles.
Si hay algo que ha sorprendido, además de su habilidad, es su potencia y su guapeza para jugar como un profesional ya asentado en Primera, pese a tener apenas 19 años y haber tenido su debut absoluto hace menos de un mes. Aunque, por supuesto, aún tiene mucho que aprender, algo natural en juveniles como él e incluso jugadores de edad más avanzada.
El tatuaje de Leonel Flores no cayó del todo bien en Boca
Días atrás, el joven delantero sorprendió con el enorme tatuaje que comenzó a hacerse en el pecho y que su autor, Gerko Tattoo, dio a conocer en sus redes sociales, agradeciendo el haberlo elegido y adelantando que "esto recién empieza". Lejos de tratarse de una sorpresa grata, esta decisión no cayó muy bien dentro del mundo azul y oro, ya que a muchos hinchas les hizo recordar al tatuaje que se había hecho Cristian Pavón antes de la final de la Libertadores 2018.
En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico, conscientes de que Flores todavía está en un proceso de formación y aprendizaje, pese a ya haberse ganado la titularidad en el primer equipo, le llamaron la atención durante los últimos entrenamientos previos al partido de este sábado ante Platense, en el que apunta a volver a ser parte del once inicial.
El Vasco no castigó, ni mucho menos, pero sí le aconsejó que tuviera cuidado con el tema tatuajes y que quizás este momento no era el mejor para continuar y terminar el que había empezado. Además, le advirtió acerca de este tipo de decisiones, más teniendo en cuenta la repercusión que tiene siempre cualquier cosa que haga un jugador de Boca y las consecuencias negativas que pueden traer consigo.