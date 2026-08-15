El "llamado de atención" de Arruabarrena a Leonel Flores por una decisión del jugador que no cayó bien en Boca

Leonel Flores es sin dudas la gran revelación de Boca Juniors en este segundo semestre del año y la segunda del 2026 después de Tomás Aranda. Sin haber sumado un minuto antes, ya lleva disputados los 8 partidos que jugó el equipo en este segundo semestre entre el Clausura, Copa Argentina y Sudamericana, 7 como titular, y marcó 2 goles.

Si hay algo que ha sorprendido, además de su habilidad, es su potencia y su guapeza para jugar como un profesional ya asentado en Primera, pese a tener apenas 19 años y haber tenido su debut absoluto hace menos de un mes. Aunque, por supuesto, aún tiene mucho que aprender, algo natural en juveniles como él e incluso jugadores de edad más avanzada.

El tatuaje de Leonel Flores no cayó del todo bien en Boca @gerko.tattoo Días atrás, el joven delantero sorprendió con el enorme tatuaje que comenzó a hacerse en el pecho y que su autor, Gerko Tattoo, dio a conocer en sus redes sociales, agradeciendo el haberlo elegido y adelantando que "esto recién empieza". Lejos de tratarse de una sorpresa grata, esta decisión no cayó muy bien dentro del mundo azul y oro, ya que a muchos hinchas les hizo recordar al tatuaje que se había hecho Cristian Pavón antes de la final de la Libertadores 2018.

En ese sentido, Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico, conscientes de que Flores todavía está en un proceso de formación y aprendizaje, pese a ya haberse ganado la titularidad en el primer equipo, le llamaron la atención durante los últimos entrenamientos previos al partido de este sábado ante Platense, en el que apunta a volver a ser parte del once inicial.