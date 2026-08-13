El enorme tatuaje en el pecho que se hizo Leonel Flores en medio de su boom en Boca
La joven figura xeneize sorprendió con un diseño de grandes dimensiones mientras atraviesa el momento de mayor exposición desde su llegada a Primera.
El crecimiento de Leonel Flores en Boca Juniors no se limita a lo que ocurre dentro de la cancha. Mientras su nombre gana cada vez más espacio entre los hinchas, el delantero de 19 años protagonizó una situación fuera del fútbol que también despertó repercusión: pasó por un estudio de tatuajes para realizarse un nuevo diseño en el pecho.
Las imágenes fueron difundidas por Gerko.Tattoo, el artista que estuvo a cargo de la sesión. En el video se puede observar al juvenil durante el procedimiento y el resultado de un trabajo de importantes dimensiones.
El tatuador acompañó las imágenes con una frase que vinculó la sesión con el reciente impacto deportivo del juvenil: "De meter un golazo a visitar mi estudio". Y agregó: "Hoy tuve el placer de tatuar a Leo Flores y la verdad… salió un videazo. Gracias por la confianza, hermano. Esto recién empieza".
La explosión futbolística de Flores
El nuevo tatuaje apareció justo cuando Flores atraviesa el tramo de mayor exposición desde su llegada al plantel profesional. El atacante viene de ser noticia por su golazo ante Recoleta en la Copa Sudamericana, una magnífica definición de sobrepique desde afuera del área que rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas de su reciente aparición.
A eso se sumó el festejo posterior. Miguel Merentiel lo "invitó" a imitar a Carlos Tevez y el juvenil aceptó el desafío, una escena que alimentó las comparaciones con el Apache y generó una rápida reacción entre los hinchas.
Flores tiene apenas 19 años y suma ocho partidos en Primera. En ese contexto, cada aparición adquiere una dimensión especial para un futbolista que comenzó a construir su lugar en el equipo y que ya despierta expectativas entre los simpatizantes de Boca.
El mal recuerdo de Pavón
El tatuaje de Flores no pasó inadvertido entre los hinchas. Algunos simpatizantes cuestionaron que el juvenil se realizara un diseño de semejantes dimensiones mientras se encuentra en plena competencia y el recuerdo de un episodio protagonizado por Cristian Pavón volvió rápidamente a escena.
En noviembre de 2018, pocos días antes de la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River, Pavón mostró un enorme tatuaje de un águila que ocupaba prácticamente todo su pecho. Aquella decisión generó críticas entre algunos seguidores, que consideraban que realizarse un trabajo de ese tamaño antes de un partido tan importante implicaba asumir un riesgo innecesario.
El antecedente volvió a instalarse ahora en las conversaciones de los hinchas por una razón similar: el tamaño del tatuaje y el momento en el que Flores apareció realizándoselo, justo en plena competencia y antes de la revancha copera.