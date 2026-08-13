El enorme tatuaje en el pecho que se hizo Leonel Flores en medio de su boom en Boca

La joven figura xeneize sorprendió con un diseño de grandes dimensiones mientras atraviesa el momento de mayor exposición desde su llegada a Primera.

El crecimiento de Leonel Flores en Boca Juniors no se limita a lo que ocurre dentro de la cancha. Mientras su nombre gana cada vez más espacio entre los hinchas, el delantero de 19 años protagonizó una situación fuera del fútbol que también despertó repercusión: pasó por un estudio de tatuajes para realizarse un nuevo diseño en el pecho.

Las imágenes fueron difundidas por Gerko.Tattoo, el artista que estuvo a cargo de la sesión. En el video se puede observar al juvenil durante el procedimiento y el resultado de un trabajo de importantes dimensiones.

El tatuador acompañó las imágenes con una frase que vinculó la sesión con el reciente impacto deportivo del juvenil: "De meter un golazo a visitar mi estudio". Y agregó: "Hoy tuve el placer de tatuar a Leo Flores y la verdad… salió un videazo. Gracias por la confianza, hermano. Esto recién empieza".

El enorme tatuaje en el pecho que se hizo Leonel Flores La explosión futbolística de Flores El nuevo tatuaje apareció justo cuando Flores atraviesa el tramo de mayor exposición desde su llegada al plantel profesional. El atacante viene de ser noticia por su golazo ante Recoleta en la Copa Sudamericana, una magnífica definición de sobrepique desde afuera del área que rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas de su reciente aparición.

Flores metió un golazo para el 3-1 DSports A eso se sumó el festejo posterior. Miguel Merentiel lo "invitó" a imitar a Carlos Tevez y el juvenil aceptó el desafío, una escena que alimentó las comparaciones con el Apache y generó una rápida reacción entre los hinchas.