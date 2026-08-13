Leandro Paredes fue contactado por el Milan y el capitán de Boca tomó una tajante decisión sobre su futuro

Paredes habló con un dirigente del Milan: los detalles de la conversación que mantuvo el campeón del mundo con el conjunto italiano.

Leandro Paredes recibió el llamado del Milan y fue contundente sobre su futuro en Boca.

El mercado de pases volvió a poner a Leandro Paredes en el centro de la escena. El Milan apareció entre los clubes interesados en el mediocampista de Boca y, a diferencia de un simple sondeo, hubo un contacto directo con el futbolista para conocer su predisposición a una posible transferencia.

La conversación fue revelada por Martín Arévalo en ESPN. De acuerdo con la información del periodista, un dirigente del conjunto italiano se comunicó con Paredes para explicarle el proyecto deportivo que tiene el Rossoneri y transmitirle el deseo de incorporarlo en este mercado.

Durante el diálogo, además, desde el Milan le explicaron al campeón del mundo por qué querían contar con él y le plantearon la posibilidad de avanzar con una oferta formal ante Boca. Antes de hacerlo, sin embargo, buscaban conocer la postura del propio jugador.

La respuesta de Paredes que hizo retroceder al Milan URGENTE - MILAN QUISO A PAREDES, PERO...



Según cuenta @arevalo_martin, el club italiano se contactó con el capitán de Boca con la intención hacerle llegar una oferta, pero el propio jugador le bajó el pulgar a dicha intención por su deseo de quedarse en el Xeneize



… pic.twitter.com/ULLNjDR9A4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026 El club italiano tenía previsto ofrecerle a Paredes un vínculo por tres temporadas. Sin embargo, la operación necesitaba primero el visto bueno del futbolista para avanzar hacia una negociación con la dirigencia de Boca.

La respuesta del mediocampista fue clara. Paredes agradeció el interés y la comunicación, pero manifestó que su intención es continuar en el Xeneize. “Estoy donde quiero estar”, fue la frase que, según contó Arévalo, utilizó durante la conversación.