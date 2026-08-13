El "pícaro" mensaje de Acuña tras el polémico posteo de Tapia que recalentó la tensión con River

Marcos Acuña publicó dos imágenes después de un posteo de Chiqui Tapia que dejó a River afuera entre los clubes que homenajearon a la Scaloneta tras el Mundial.

Marcos Acuña realizó dos publicaciones en sus redes sociales que llamaron la atención luego del posteo de Claudio “Chiqui” Tapia sobre los homenajes que los clubes del fútbol argentino realizaron a la Selección argentina subcampeona del mundo. En la publicación del presidente de la AFA, River no apareció entre las imágenes compartidas y el defensor del Millonario posteriormente mostró fotografías vinculadas con la Albiceleste.

El contexto no es menor. La relación entre River y la AFA atraviesa un momento de tensión, que tuvo uno de sus últimos capítulos cuando Stefano Di Carlo cuestionó públicamente los arbitrajes y aseguró que el club viene siendo perjudicado. El titular de River también afirmó que la “tolerancia” de la institución estaba agotada y que defenderían su dignidad.

En ese escenario, Tapia publicó una serie de imágenes para destacar los homenajes realizados por distintos clubes a la Selección Argentina. Entre las fotografías aparecieron Boca, Belgrano y Newell’s, entre otros, pero no hubo una imagen de River. No está claro si la ausencia del Millonario respondió a una decisión deliberada o simplemente a la selección de imágenes realizada para el posteo.

El posteo que hizo Chiqui Tapia en agradecimiento a los clubes sin River Poco después, Acuña compartió una historia en la que se observa a los jugadores de River formados durante uno de los homenajes a la Selección en el Monumental. De fondo aparece la bandera de las Malvinas Argentinas, los bombos con la inscripción “10 Messi” y un cartel con el mensaje “Gracias Selección”. Luego publicó otra fotografía correspondiente a la final del Mundial 2026, en la que aparece en la tribuna junto a Germán Pezzella y Federico Gattoni.