Entrá y votá: ¿Quién es la mejor incorporación del fútbol mendocino? Enzo, Salas, Vargas o Viera

ALos clubes de la provincia rompieron el chanchito durante el mercado de pases y contrataron futbolistas de jerarquía. ¿Quién es el que más puede rendir?

El fútbol mendocino, a la altura en el último mercado de pases.

Los cuatro clubes del fútbol mendocino que participan de los torneos más importantes de AFA rompieron el molde y dieron que hablar con contrataciones rutilantes que hicieron ruido durante el mercado de pases de invierno. Algunos ya debutaron, otros no, pero, ¿quién es el que más puede aportarle a su equipo durante el segundo semestre?

El primero en salir a la cancha a romper el chanchito fue Godoy Cruz, que a principios de julio anunció la vuelta de Diego Viera, el experimentado defensor paraguayo que ya mostró su currículum en varios partidos del Tomba y se transformó en la voz de mando que el equipo necesitaba para levantar.

Enzo Pérez volverá a jugar este sábado, nada menos que ante Godoy Cruz en el Feliciano Gambarte. Marianela Mena / MDZ A ese anuncio rutilante lo siguió Deportivo Maipú, que después de varios años logró el regreso de un hijo pródigo como Enzo Pérez. El mediocampista debutó contra San Martín de Tucumán, pero al partido siguiente fue expulsado y no volvió a jugar.

Luego llegó la rimbombante presentación de Maximiliano Salas como nuevo jugador de Independiente Rivadavia. El exdelantero de River y Racing ya disputó dos encuentros y mostró parte de todo su potencial, principalmente el martes pasado en el Maracaná.

Y por último, la llegada de Matías Vargas a Gimnasia y Esgrima también generó un fuerte impacto teniendo en cuenta su trayectoria y lo que puede aportarle al Lobo. El debut del Monito podría darse el próximo lunes, contra Talleres de Córdoba.