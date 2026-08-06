Fin del misterio: cuántos goles de tiro libre y olímpicos hizo Víctor Legrotaglie en toda su carrera

Una investigación del estadígrafo Pablo Ciullini le puso fin al misterio en relación a la cantidad de goles anotados por Víctor Legrotaglie tanto de tire libre como directos desde el tiro de esquina. Además, el relevamiento reveló cuántos tantos hizo el ídolo de Gimnasia y Esgrima en total en toda su carrera.

Según algunos historiadores y estadistas del fútbol, el Víctor anotó 66 goles de tiro libre y otros 22 olímpicos, lo que lo sitúa entre los mayores goleadores por esa vía de toda la historia.

En la tabla de goleadores de tiro libre, que lidera el brasileño Marcelinho Carioca con 78 anotaciones, figuran también jugadores de la talla de Lionel Messi (72), Cristiano Ronaldo (64) y hasta Diego Maradona (61). Por su parte, no existe un registro oficial de tantos olímpicos, pero en las últimas horas se supo la verdad.

Según el informe, el Víctor marcó más de 100 goles en toda su carrera como profesional.

Pablo Ciullini es un reconocido estadígrafo mendocino, que realizó una profunda investigación sobre mitos y verdades del gran ídolo del fútbol mendocino y que publicó en el sitio Historias del fútbol de Mendoza bajo el título Los goles del Víctor.

"El objetivo de este trabajo es documentar esos goles de tiro libre y aquellos olímpicos, al menos en lo que el archivo me permite, tomando como fuente el Diario Los Andes , histórico periódico mendocino fundado en 1882", explicó el historiador.

Según el relevamiento, Legrotaglie marcó 116 goles en toda su carrera, de los cuales 22 fueron de tiro libre (20 en Gimnasia, 1 en Independiente Rivadavia y 1 en la selección mendocina), y 2 olímpicos, ambos con la camiseta del Lobo.

Los datos según El Víctor

En una entrevista que brindó en 2014 al periodista Gastón Lucero, en la emisión por Youtube Cueste lo que cueste, el propio exfutbolista había contado la cantidad de goles que había anotado en su carrera.

En esa nota, la leyenda del fútbol mendocino repasó varios pasajes de su vida en el mundo del fútbol y afirmó que había marcado 64 goles de tiro libre y otros 11 olímpicos.