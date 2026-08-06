El DT de San Luis hizo una tremenda confesión sobre Messi tras perder 4-2 con Inter Miami, con doblete de Leo

En el inicio de la Leagues Cup, Lionel Messi volvió a hacer destrozos con Inter Miami y el técnico rival pasó de una particular revelación a la catarata de elogios.

Lionel Messi volvió a ser titular en Inter Miami después del Mundial 2026 y, como siempre, hizo destrozos. El capitán argentino metió un doblete, dio una asistencia y fue el MVP en el 4-2 sobre Atlético San Luis en lo que fue un estreno ideal de su equipo en la Leagues Cup.

Una vez consumado el contundente triunfo de las Garzas, Diego Mejía, el entrenador del equipo mexicano, reconoció que tomó una decisión que le costó el partido: no modificar el plan de juego para intentar neutralizar al astro argentino. Claro, con el diario del lunes, la apuesta terminó saliéndole carísima.

"Era decidir si somos nosotros o si nos condiciona Messi. Él es el mejor si juega a la contra o si tiene tiempo con el balón en bloque bajo; cuando toca el balón, pasan cosas. Mi decisión fue seguir siendo nosotros y competir como Atlético de San Luis, sin cambiar", explicó.

Messi convirtió su primer gol tras el Mundial. MLS El técnico de Atlético San Luis no pudo ante la figura de Messi: la lluvia de elogios En paralelo, el DT rival no hizo más que rendirse ante la exhibición del 10. "No hay vergüenza en perder contra el mejor jugador de todos los tiempos. Lo que hizo Lionel Messi hoy fue simplemente increíble. Incluso cuando lo intentamos todo aún demostró por qué sigue siendo el mejor jugador del mundo, incluso a los 39 años. Jugadores como él no siguen las reglas normales", sentenció en la entrevista post partido.