Con un doblete y una asistencia de Messi, Inter Miami venció 4-2 al San Luis de México por la Leagues Cup

En su regreso al 11 titular tras el Mundial, Messi la rompió en la victoria de Inter Miami en el debut. El partido estuvo detenido 30' por un intenso diluvio.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo the GOAT y el gran referente de Inter Miami. En su primer partido como titular tras el Mundial 2026, el capitán argentino fue la gran figura en el debut de Las Garzas en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis. Antes del descanso ya había participado directamente en tres de los cuatro goles de su equipo: marcó un doblete y además dio una asistencia para encaminar la goleada 4-2.

El rosarino, que el sábado había ingresado unos minutos en el empate 2-2 ante Columbus Crew por la MLS, abrió el marcador con su primer gol desde el regreso a la actividad tras la Copa del Mundo, luego volvió a convertir para ampliar la diferencia y coronó una actuación sobresaliente asistiendo en el cuarto tanto de Inter Miami. Su exhibición fu el fiel reflejo del dominio que ejerció Leo sobre el desarrollo de los primeros 45 minutos.

Con Messi como conductor absoluto, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos dio un paso firme en su estreno en la Leagues Cup, torneo que el astro argentino ya conquistó en 2023 y en el que Inter Miami busca volver a ser protagonista tras el subcampeonato de la edición pasada.

El festejo de Inter Miami tras el gol de Telasco Segovia. @InterMiamiCF A los 27 minutos de la segunda mitad, con las Garzas arriba por 4-2 en el marcador con un doblete de Lionel Messi, una fuerte tormenta obligó a suspender momentáneamente el encuentro.