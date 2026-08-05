Nahuel Molina se va del Atlético de Madrid: el histórico club europeo que lo compra por € 18.000.000

A falta de anuncio oficial, el lateral de la Selección será refuerzo de otro importante equipo repleto de jugadores argentinos. Los detalles.

De a poco, se va diluyendo el denominado Atlético de Madrid de los argentinos. En medio de la inminente venta de Thiago Almada a River y los eternos rumores de Julián Álvarez con el Barcelona, Nahuel Molina fue el primero en abrir la puerta de salida: seguirá su carrera en la Roma de Paulo Dybala.

Los detalles del traspaso de Nahuel Molina a la Roma Según informó Fabrizio Romano, el periodista italiano especializado en mercado de pases europeo, el conjunto italiano llegó a un acuerdo para comprar la totalidad del pase del lateral de la Selección argentina a cambio de € 18.000.000 más variables. Así, el Colchonero recupera casi toda la inversión que hizo hace cuatro años atrás, cuando le pagó 20 millones de euros al Udinese.

La operación también marca el cierre de un ciclo que ya se veía venir. Si bien Molina supo ser una pieza fundamental y siempre estuvo en la consideración del Cholo Simeone, en la última temporada perdió protagonismo y en España entendieron que este era un momento ideal para venderlo.

AS Roma agree €18m package deal for Nahuel Molina from Atlético Madrid, here we go!



Verbal agreement also with Molina on the personal terms as Atlético were pushing for his exit, now all done with Roma.



The right back joins on long term deal. pic.twitter.com/YIAxi7itht — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026 El defensor de la Scaloneta no atraviesa su mejor momento futbolístico En paralelo, también hay que decir que el Mundial 2026 no ayudó en lo absoluto a mejorar su imagen. El campeón del mundo en Qatar quedó bajo la lupa por dos acciones puntuales en momentos decisivos: Anthony Gordon le ganó la espalda en el gol de Inglaterra por las semifinales y Nico Williams volvió a encontrar espacios por su sector en la final que España terminó ganando en tiempo suplementario.