La respuesta de la FIFA a la fuerte denuncia contra Infantino por la final del Mundial 2030

El organismo fijó su postura después de que un medio británico publicara una grave acusación contra el presidente de la entidad.

La FIFA rechazó este miércoles las acusaciones que involucran a su presidente, Gianni Infantino, en una supuesta negociación relacionada con la sede de la final del Mundial 2030. El organismo respondió a una consulta periodística luego de que un medio británico publicara una versión que puso en duda el proceso de elección del partido decisivo.

La polémica comenzó tras un artículo del diario británico The Times, que aseguró que Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final de la próxima Copa del Mundo a cambio de recibir apoyos para mantenerse en la presidencia de la FIFA después de 2027.

La publicación tomó relevancia en medio del complejo escenario político que atraviesa el dirigente suizo, cuestionado en las últimas semanas por su frustrado proyecto de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados y por la pérdida de respaldo de varias asociaciones nacionales.

La respuesta de la FIFA a la denuncia sobre Infantino En declaraciones a EFE, la FIFA desmintió categóricamente la información difundida y aseguró que no existe ningún compromiso respecto de la sede de la final del Mundial 2030. El organismo señaló que "es falso y engañoso" afirmar que Gianni Infantino haya realizado alguna promesa sobre el partido decisivo del torneo. Además, aclaró que la elección del estadio donde se disputará la final se resolverá "a su debido tiempo".

La FIFA fijó su postura tras las fuertes acusaciones contra su presidente. EFE El Mundial 2030 será organizado por España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los tres encuentros inaugurales en el marco de la celebración del centenario de la Copa del Mundo.