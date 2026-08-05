La respuesta de la FIFA a la fuerte denuncia contra Infantino por la final del Mundial 2030
El organismo fijó su postura después de que un medio británico publicara una grave acusación contra el presidente de la entidad.
La FIFA rechazó este miércoles las acusaciones que involucran a su presidente, Gianni Infantino, en una supuesta negociación relacionada con la sede de la final del Mundial 2030. El organismo respondió a una consulta periodística luego de que un medio británico publicara una versión que puso en duda el proceso de elección del partido decisivo.
La polémica comenzó tras un artículo del diario británico The Times, que aseguró que Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final de la próxima Copa del Mundo a cambio de recibir apoyos para mantenerse en la presidencia de la FIFA después de 2027.
La publicación tomó relevancia en medio del complejo escenario político que atraviesa el dirigente suizo, cuestionado en las últimas semanas por su frustrado proyecto de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados y por la pérdida de respaldo de varias asociaciones nacionales.
La respuesta de la FIFA a la denuncia sobre Infantino
En declaraciones a EFE, la FIFA desmintió categóricamente la información difundida y aseguró que no existe ningún compromiso respecto de la sede de la final del Mundial 2030. El organismo señaló que "es falso y engañoso" afirmar que Gianni Infantino haya realizado alguna promesa sobre el partido decisivo del torneo. Además, aclaró que la elección del estadio donde se disputará la final se resolverá "a su debido tiempo".
El Mundial 2030 será organizado por España, Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede de los tres encuentros inaugurales en el marco de la celebración del centenario de la Copa del Mundo.
Actualmente, Marruecos impulsa la candidatura del estadio Hassan II, en Casablanca, para recibir la final, mientras que España pretende que el encuentro se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
Un contexto de creciente presión sobre Infantino
Las declaraciones de la FIFA llegan en un momento especialmente delicado para Infantino. El dirigente se reunió este miércoles en Rabat con el objetivo de afrontar la crisis política que atraviesa el organismo y reforzar los apoyos de cara a una eventual continuidad en el cargo.
The Times sostiene que el presidente de la FIFA estaría buscando respaldo para mantenerse al frente de la entidad durante un nuevo mandato a partir de 2027, una versión que el organismo se encargó de desmentir rápidamente.
En paralelo, varias asociaciones nacionales, entre ellas las de Inglaterra, Gales y Serbia, retiraron su apoyo a Infantino. Además, el exfutbolista portugués Luis Figo reclamó públicamente su renuncia, profundizando el clima de tensión que rodea a la conducción de la máxima entidad del fútbol mundial.