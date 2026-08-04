La UEFA analiza boicotear el Mundial de Clubes 2029 y suma otro frente contra Gianni Infantino
Las consecuencias del fallido proyecto Forward Enterprise siguen sacudiendo al fútbol internacional y profundizan una disputa de alto voltaje.
El enfrentamiento entre la FIFA y la UEFA sigue escalando tras la controversia generada por el proyecto Forward Enterprise, la iniciativa impulsada por Gianni Infantino para incorporar capital privado en la gestión de parte de los ingresos vinculados al Mundial. Aunque el presidente de la FIFA decidió dar marcha atrás con la propuesta, las consecuencias políticas continúan multiplicándose y amenazan con impactar en futuros torneos.
En las últimas horas trascendió que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, analiza una medida de alto impacto: impulsar un boicot al Mundial de Clubes de 2029. La información fue publicada por el medio británico TalkSport, que sostiene que el dirigente esloveno busca reunir apoyos dentro del fútbol europeo para frenar uno de los proyectos más importantes promovidos por Infantino.
Según el informe, Ceferin intentará acercar posiciones con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, durante la Supercopa de la UEFA que se disputará el próximo 12 de agosto entre el conjunto francés y Aston Villa. Ambos dirigentes ya habían coincidido en 2021 al rechazar la creación de la Superliga europea, antecedente que alimenta la posibilidad de una nueva alianza.
Qué necesita la UEFA para impulsar el boicot
Pese al fuerte impacto que tendría una decisión de ese tipo, concretarla no resulta sencilla. Para que la Asociación Europea de Clubes (ECA) respalde un boicot al Mundial de Clubes sería necesario alcanzar un amplio consenso entre sus aproximadamente 850 instituciones afiliadas, un escenario que hoy aparece como complejo.
Mientras tanto, la FIFA continúa trabajando en el desarrollo de la próxima edición del torneo. Después del éxito organizativo de 2025, conquistado por Chelsea, el organismo analiza ampliar la competencia a 48 equipos e incluso lanzar una versión femenina, aunque todavía no confirmó la sede para la edición de 2029.
Infantino pierde respaldo de cara a las elecciones
El conflicto con la UEFA se suma a otro problema político para Infantino. Luego de abandonar el proyecto Forward Enterprise por la fuerte resistencia que despertó, varias federaciones comenzaron a retirarle públicamente su apoyo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Gales fue la primera en hacerlo y, posteriormente, Serbia y Suecia adoptaron la misma postura. Además, medios ingleses aseguran que la Football Association también estudia comunicar en los próximos días que dejará de respaldar la continuidad del actual presidente de la FIFA.
El panorama rumbo a 2027
Las próximas elecciones del máximo organismo del fútbol mundial se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Allí se definirá quién conducirá la FIFA hasta 2031.
A diferencia de los comicios de 2019 y 2023, en los que Infantino fue el único candidato, el escenario actual aparece mucho más incierto. El dirigente suizo atraviesa uno de los momentos de mayor debilidad política desde que asumió la presidencia en 2016 y la posibilidad de una elección con competencia real vuelve a tomar fuerza.
En ese contexto, la disputa con la UEFA y la pérdida de respaldo de varias federaciones reflejan un cambio de clima dentro del fútbol internacional, donde el futuro de Infantino ya no parece tan asegurado como en los últimos años.