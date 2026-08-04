La UEFA analiza boicotear el Mundial de Clubes 2029 y suma otro frente contra Gianni Infantino

Las consecuencias del fallido proyecto Forward Enterprise siguen sacudiendo al fútbol internacional y profundizan una disputa de alto voltaje.

El enfrentamiento entre la FIFA y la UEFA sigue escalando tras la controversia generada por el proyecto Forward Enterprise, la iniciativa impulsada por Gianni Infantino para incorporar capital privado en la gestión de parte de los ingresos vinculados al Mundial. Aunque el presidente de la FIFA decidió dar marcha atrás con la propuesta, las consecuencias políticas continúan multiplicándose y amenazan con impactar en futuros torneos.

En las últimas horas trascendió que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, analiza una medida de alto impacto: impulsar un boicot al Mundial de Clubes de 2029. La información fue publicada por el medio británico TalkSport, que sostiene que el dirigente esloveno busca reunir apoyos dentro del fútbol europeo para frenar uno de los proyectos más importantes promovidos por Infantino.

La UEFA prepara una ofensiva contra el Mundial de Clubes 2029. Según el informe, Ceferin intentará acercar posiciones con Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, durante la Supercopa de la UEFA que se disputará el próximo 12 de agosto entre el conjunto francés y Aston Villa. Ambos dirigentes ya habían coincidido en 2021 al rechazar la creación de la Superliga europea, antecedente que alimenta la posibilidad de una nueva alianza.

Qué necesita la UEFA para impulsar el boicot Pese al fuerte impacto que tendría una decisión de ese tipo, concretarla no resulta sencilla. Para que la Asociación Europea de Clubes (ECA) respalde un boicot al Mundial de Clubes sería necesario alcanzar un amplio consenso entre sus aproximadamente 850 instituciones afiliadas, un escenario que hoy aparece como complejo.

Mientras tanto, la FIFA continúa trabajando en el desarrollo de la próxima edición del torneo. Después del éxito organizativo de 2025, conquistado por Chelsea, el organismo analiza ampliar la competencia a 48 equipos e incluso lanzar una versión femenina, aunque todavía no confirmó la sede para la edición de 2029.