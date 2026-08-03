La UEFA amenaza con demandar a la FIFA por el polémico proyecto impulsado por Gianni Infantino

La relación entre la UEFA y la FIFA atraviesa un fuerte momento de tensión. El organismo que preside el fútbol europeo advirtió que analiza iniciar acciones legales contra la entidad encabezada por Gianni Infantino , tras el fracaso del polémico proyecto destinado a incorporar inversores privados a futuras ganancias de los Mundiales.

Según trascendió, la UEFA envió una notificación formal a la FIFA en la que comunicó que está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias” por el denominado proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Además, la entidad europea solicitó que se preserve toda la documentación vinculada a la iniciativa, incluidos correos electrónicos y mensajes internos, al advertir que cualquier alteración o eliminación de ese material podría interpretarse como destrucción de evidencia.

El plan, que permaneció bajo reserva hasta que se conocieron sus detalles, buscaba recaudar unos 4.200 millones de dólares mediante la incorporación de inversores privados. Como parte de la iniciativa, se contemplaba transferir a una nueva estructura el control de los principales activos comerciales y de las competiciones organizadas por la FIFA .

La propuesta fue retirada el sábado luego de que las 55 asociaciones miembro de la UEFA acordaran boicotear los eventos de la FIFA mientras el proyecto permaneciera vigente. Ese rechazo terminó por frustrar una iniciativa que había sido impulsada por la conducción del organismo internacional.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

En paralelo, también trascendieron cuestionamientos internos. Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, aseguró que parte del personal se sintió engañado por la forma en que se llevó adelante el proyecto.

La crisis política que enfrenta la FIFA

El conflicto va más allá del aspecto económico y refleja una creciente disputa por el liderazgo del fútbol mundial. De acuerdo con distintas versiones, la UEFA considera que Gianni Infantino perdió la confianza de una parte importante de las federaciones y busca impulsar un cambio en la conducción del organismo.

Aunque el dirigente suizo mantiene el respaldo de confederaciones como la Conmebol y la Confederación Africana de Fútbol, además del apoyo de varios miembros para promover la ampliación del Mundial 2030 a 64 selecciones, la oposición de la UEFA y de otras organizaciones como la AFC y la CONCACAF profundizó la crisis institucional.

El escenario adquiere aún mayor relevancia porque la disputa se produce a pocos meses del inicio del proceso electoral que desembocará en la elección de las autoridades de la FIFA en marzo de 2031, en un contexto de crecientes diferencias entre las principales confederaciones del fútbol internacional.