La AFA determinó la fecha y el inédito estadio que albergará la final del Torneo Clausura 2026

Este miércoles, la Liga Profesional confirmó todos los detalles de la definición que dará a conocer al nuevo campeón del fútbol argentino.

La jornada de miércoles fue un día de anuncios en el fútbol argentino, y de los importantes. La AFA y la Liga Profesional terminaron de definir uno de los datos más esperados por los hinchas: la final del Torneo Clausura 2026 se jugará el sábado 12 de diciembre (horario a confirmar) en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, que por primera vez albergará una definición del campeonato.

Confirmado: la final del Clausura se disputará el 12 de diciembre en La Plata La decisión fue aprobada este miércoles durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza, donde además se oficializó todo el cronograma de los playoffs que definirán al nuevo campeón.

#Programación | El Comité Ejecutivo de la #LPF aprobó que la final del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo, de la ciudad de La Plata.



@BAProvincia pic.twitter.com/OlPLmehJtD — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 5, 2026 La elección del estadio platense responde al ambicioso proyecto impulsado por la AFA tras hacerse cargo del recinto. La idea es convertirlo en la nueva "Casa de las Selecciones Nacionales", pero también para recibir eventos de esta magnitud.

De hecho, así lo había anticipado Claudio Tapia a fines de 2025 cuando anunció el acuerdo: "El estadio Diego Armando Maradona pasará a ser la casa de las selecciones, de todas nuestras selecciones. Se llamará 'Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo'", aseguró el presidente de la AFA. Y agregó: "Se jugarán instancias definitorias de torneos de la Liga, de Copa Argentina, será la casa de algún club que deba salir de su estadio".

El Estadio Único Diego Armando Maradona será la sede de la final del Clausura. Cuándo se juegan las instancias de playoffs Claro que antes de pensar en la final de Clausura primero hay que clasificar entre los ocho mejores de las zonas y luego pasar las tres instancias de playoffs. Y para esto último también hay calendario confirmado: los octavos de final serán el 21 o 22 de noviembre, los cuartos el 28 o 29, las semifinales el 5 o 6 de diciembre y, una semana más tarde, el 12 de diciembre, el nuevo campeón levantará el trofeo en el Único de La Plata.