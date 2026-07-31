Independiente suma un candidato inesperado: ganó Roland Garros y ahora va por la presidencia

El extenista, campeón de Roland Garros en 2004 y reconocido hincha de Independiente, tendría acordado encabezar una de las listas en los comicios de diciembre.

Del polvo de ladrillo a Avellaneda: el campeón de Roland Garros que va por Independiente

El extenista Gastón Gaudio tendría todo acordado para presentarse como candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre próximo.

Gaudio, confeso hincha del Rojo, encabezaría la lista "Gente de Independiente", luego de algunas charlas que hubo entre el "Gato" e integrantes de esa agrupación. Las elecciones no están oficializadas, pero se realizarían el 20 de diciembre.

El ex tenista, campeón en Roland Garros en 2004, vio el partido que el jueves por la noche el elenco de Avellaneda le ganó como local por 1 a 0 a Newell's en el palco de Rodrigo Gadano, allegado al ministro de Justicia de la Nación, Bautista Mahiques, y principal referente de "Gente de Independiente".

Gaudio dialogó mucho con Gadano mientras seguía las instancias del encuentro, ya como algo concreto el hecho de que irá como candidato por esa lista, más allá de que aún no se oficializó nada y se mantiene todo bajo hermetismo.

Gastón Gaudio quiere ser presidente de Independiente Gastón Gaudio se presentará como candidato a presidente de Independiente. NA El ex tenista tenía desde hace tiempo intenciones de sumarse a la política del "Rojo" y en las últimas semanas coqueteó con varios sectores, pero finalmente se inclinó por sumarse a esta agrupación.