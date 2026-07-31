Gustavo Quinteros puso el grito en el cielo pese a que Independiente ganó y es puntero: "Estoy preocupado"

El Rojo metió un triunfazo ante Newell's en Avellaneda y tiene puntaje ideal en el Clausura, pero Gustavo Quinteros puso el foco en otra situación que lo inquieta y mucho.

Independiente es líder de la Zona A del Torneo Clausura con puntaje ideal (seis puntos al igual que Vélez, a quien enfrentará en Liners el próximo lunes) y el clima en Avellaneda invita a la ilusión. Pero Gustavo Quinteros no se dejó llevar por la euforia y aprovechó la conferencia de prensa para encender una señal de alerta directa.

El Rojo venía de pisar fuerte en La Plata con un 2-0 frente a Estudiantes y este jueves hizo valer la localía ante Newell's, a quien venció por la mínima con un golazo de Santiago Montiel. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que el buen presente no tapa las urgencias del plantel.

Quinteros marcó la cancha y pidió por la llegada de más refuerzos a Independiente "Sinceramente estamos un poco preocupados por el mercado de pases, porque hicimos una lista y lamentablemente, hasta ahora, no han podido llegar. Ojalá que los dirigentes lo puedan solucionar", soltó Quinteros, visiblemente inquieto por la falta de refuerzos cuando ya van dos fechas del campeonato.

Gustavo Quinteros se mostró preocupado por el mercado de pases de Independiente. Video: DSports El regreso de Maxi Meza es la gran cara del mercado de Independiente, pero Santiago Mele todavía no puede atajar porque el club debe levantar una inhibición por una deuda con Olimpia cercana al US$ 1.000.000. Imanol Machuca, en tanto, recién podrá jugar en noviembre debido a la sanción que arrastra por el conflicto vinculado con la selección de Malasia por falsificación de documentos. De hecho, el técnico del Rojo marcó distancia de esta última llegada.

"Es una incorporación que hizo el club. Cuando lo vi en Vélez tuvo buenas actuaciones, con características interesantes. Debería pensar en una gran pretemporada para el siguiente año", subrayó el técnico, lanzándole la pelota a los dirigentes.