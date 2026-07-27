Gustavo Quinteros desmintió un incómodo rumor tras el triunfazo de Independiente en La Plata: "Es 100% mentira"

Gustavo Quinteros negó cualquier conflicto con el plantel, explicó el cambio de capitanía y se refirió al futuro de Kevin Lomónaco y al mercado de pases.

La victoria por 2-0 frente a Estudiantes no solo le permitió a Independiente comenzar con el pie derecho el Torneo Clausura, sino que también sirvió para que Gustavo Quinteros despejara algunas versiones que habían tomado fuerza en los últimos días. En conferencia de prensa, el entrenador fue contundente al negar cualquier tipo de conflicto entre el cuerpo técnico y el plantel, y aseguró que el grupo atraviesa un gran momento puertas adentro.

"Es 100% mentira", respondió Quinteros cuando le consultaron por los rumores que hablaban de un supuesto desgaste en la relación con los futbolistas. Luego profundizó: "Tenemos una relación espectacular. Hay un grupo bárbaro y, con las llegadas de Meza y Tata Martínez, buscamos fortalecer el sentido de pertenencia y la unidad".

Gustavo Quinteros desmintió el rumor de un conflicto entre el CT y el plantel X @TyCSports El técnico también explicó una de las decisiones que más llamó la atención en el inicio del semestre: el cambio en la capitanía. Rodrigo Rey dejó de ser el único líder del equipo y ahora comparte ese rol con Iván Marcone y otro referente del plantel: "Hoy hay tres capitanes. A veces los grupos necesitan cambios. Rey lo hizo muy bien, pero puede tocarle a otro seguir uniendo y motivando al plantel", sostuvo.

Otro de los temas que abordó fue el futuro de Kevin Lomónaco, uno de los jugadores con mayores chances de salir en este mercado. Quinteros reconoció que la operación parecía encaminada, aunque en las últimas horas perdió fuerza: “Hasta ayer su salida estaba hecha en un 80%, después se enfrió un poco. Por eso lo teníamos disponible. Ojalá pueda concretarse porque sería importante para él y para el club", explicó.