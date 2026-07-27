La llamativa reacción de Álvaro Montero ante las cámaras de TV al dejar el estadio tras el 0-3 de Boca ante Riestra

Cuando se retiraba del Guillermo Laza, Álvaro Montero tuvo una llamativa reacción ante las cámaras de TV que sorprendió a los hinchas xeneizes.

La durísima derrota de Boca por 3-0 frente a Riestra dejó mucho más que preocupación por el rendimiento del equipo. Una vez consumado el partido, las cámaras de televisión siguieron a los futbolistas mientras abandonaban el campo de juego y hubo una escena que no pasó desapercibida: Álvaro Montero apareció caminando con visibles gestos de dolor en su pierna derecha, justo al pasar frente a las cámaras.

El arquero colombiano se tomó la zona afectada en varias oportunidades y evidenció molestias mientras se dirigía hacia el túnel. La secuencia rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde fue compartida por el periodista Tato Aguilera y se convirtió en uno de los temas más comentados por los hinchas xeneizes tras una noche muy complicada.

La llamativa reacción de Álvaro Montero ante las cámaras de TV al dejar el estadio X @Tato_Aguilera Lejos de generar preocupación por un posible inconveniente físico, una buena parte de los fanáticos reaccionó con desconfianza. En los comentarios de la publicación, muchos usuarios pusieron en duda el gesto de Montero y especularon con que la reacción habría sido una exageración luego de una actuación muy floja en la derrota frente a Riestra.

El arquero quedó en el centro de las críticas por su rendimiento durante el encuentro y varios hinchas entendieron que la imagen podía interpretarse como una forma de justificar una noche en la que Boca fue ampliamente superado. Si bien no hubo información oficial sobre una lesión ni el propio futbolista hizo declaraciones al respecto, el debate se instaló rápidamente entre los simpatizantes.