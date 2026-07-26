Los despiadados memes tras el histórico 0-3 de Boca en el debut contra Deportivo Riestra

Boca Juniors tuvo un debut de terror en el Torneo Clausura y cayó goleado 3-0 contra Deportivo Riestra . Si bien el Vasco Arruabarrena puso un equipo con mayoría de suplentes priorizando la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana, nadie se esperaba una derrota tan contundente, especialmente con un primer tiempo tan malo.

Semejante derrota no podía más que despertar la furia de los hinchas xeneizes y las burlas de los fanáticos de otros clubes, que no tardaron en llenar las redes sociales de memes. Los principales apuntados fueron la defensa y el arquero colombiano Álvaro Montero.