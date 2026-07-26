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Los despiadados memes tras el histórico 0-3 de Boca en el debut contra Deportivo Riestra

Deportivo Riestra goleó a Boca en el arranque del Torneo Clausura y los fanáticos no tardaron en llenar las redes de memes.

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Las redes estallaron tras la derrota de Boca ante Riestra.

Las redes estallaron tras la derrota de Boca ante Riestra.

@exbigote_ y @FuckSanti

Boca Juniors tuvo un debut de terror en el Torneo Clausura y cayó goleado 3-0 contra Deportivo Riestra. Si bien el Vasco Arruabarrena puso un equipo con mayoría de suplentes priorizando la revancha contra O'Higgins por la Copa Sudamericana, nadie se esperaba una derrota tan contundente, especialmente con un primer tiempo tan malo.

Semejante derrota no podía más que despertar la furia de los hinchas xeneizes y las burlas de los fanáticos de otros clubes, que no tardaron en llenar las redes sociales de memes. Los principales apuntados fueron la defensa y el arquero colombiano Álvaro Montero.

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Deportivo Riestra

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