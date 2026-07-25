River debutó con una derrota ante Barracas Central y los memes no se hicieron esperar
Pese a jugar con Otamendi y Ángel Correa, River no pudo como local frente a Barracas Central y los fanáticos llenaron las redes de memes.
River Plate tuvo un mal debut en el Torneo Clausura y cayó 1-0 contra Barracas Central este sábado por la noche en el Monumental. Pese a las enormes expectativas por el debut de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, el elenco local no jugó bien y sumó un nuevo traspié tras la eliminación de la Copa Argentina la semana pasada.
Esta insólita e inesperada caída en casa generó el fastidio de los hinchas en el estadio, que cantaron contra los jugadores y el cuerpo técnico, mientras que en redes sociales los fanáticos millonarios y también de otros clubes llenaron internet de memes.