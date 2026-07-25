River salió con una defensa "de Selección": el día que Scaloni utilizó la misma con Argentina

En el debut del Clausura contra Barracas, River formó una defensa que ya había sido parte de un once inicial de la Selección argentina años atrás.

Si hay un equipo del fútbol argentino que ha sabido llenarse de jugadores de renombre en el último tiempo, ese es River Plate. En el los últimos mercados sumó muchos refuerzos de jerarquía, con Nicolás Otamendi como quizás el más resonante de este 2026 (junto con Ángel Correa), y que este sábado ya fue titular en el debut del Clausura.

Y con la llegada del Káiser, sumado a incorporaciones de los años anteriores, el Millonario se fue armando un plantel más que interesante en el nombre por nombre, más que nada atrás, y le permitió ante Barracas Central salir a la cancha con una defensa de Selección: Gonzalo Montiel, Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña.

Montiel y Otamendi recibieron un reconocimiento por el subcampeonato en el Mundial 2026. Fotobaires Tres de ellos fueron campeones del mundo en 2022 y el restante, el Chino, si bien se perdió la Copa del Mundo, tuvo mucha participación en la Selección argentina durante los últimos años y fue bicampeón de América en 2021 y 2024. Pero no solo compartieron plnatilla, sino que una vez los cuatro supieron, al igual que hoy, coincidir en el once titular.

El día que la Selección argentina formó la misma defensa que River Hay que remontarse casi 6 años atrás, al 8 octubre de 2020, cuando la Albiceleste jugó la primera fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar contra Ecuador. En aquella oportunidad, Lionel Scaloni puso a los actuales cuatro defensores de River en el once inicial, aunque con una pequeña salvedad: el Huevo Acuña no fue de lateral izquierdo -ese rol lo ocupó Nicolás Tagliafico-, sino que estuvo más adelantado en el mediocampo, aunque sí de titular.

La coincidencia podría haber sido incluso de cinco jugadores, ya que el arquero fue Franco Armani, pero con su ida a Atlético Nacional ya no habrá chance de repetir esa cantidad de nombres. En aquel partido, jugado casualmente en la Bombonera, Argentina ganó 1-0 con un gol de Lionel Messi de penal a los 13 minutos del primer tiempo.