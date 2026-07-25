La fuerte decisión de River con Otamendi en su debut y con Ángel Correa tras la salida de Quintero

Nicolás Otamendi y Ángel Correa, los refuerzos estrella del mercado, heredaron dos símbolos muy importantes de River en su primera semana en el club.

Ambos campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022 se sumaron en estos días al plantel y ya tuvieron su primera convocatoria para el encuentro de este sábado. Y pese a que están recién llegados y ninguno tiene expereiencia previa en el club, el Millonario tomó fuertes decisiones con los dos.

Otamendi es capitán en su debut y Ángel Correa heredó la 10 Otamendi porta la cinta de capitán en su debut con River. @RiverPlate Para empezar, el Káiser, que viene de ser subcampeón del Mundial 2026 hace menos de una semana y apenas suma algunos pocos entrenamientos con el plantel, fue elegido como parte del once titular. Pero no solo irá desde el arranque, sino que además será el portador nada menos que de la cinta de capitán.

Si bien su nombre y experiencia lo respaldan, no deja de llamar la atención que sea él el designado para llevarla, ya que nunca antes había vestido la banda roja. A su favor, Otamendi viene de ser el capitán en Benfica, por lo que sabe lo que es ocupar ese rol, y también portaba la cinta en la Selección cuando Lionel Messi no estaba en cancha, en donde lideró a varios de sus actuales compañeros, como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

Ángel Correa heredó la camiseta N° 10 de Juanfer Quintero. @RiverPlate En cuanto a Ángel Correa, el Chacho Coudet lo hizo arrancar en el banco de suplentes y habrá que ver si ingresa o no en el segundo tiempo. Pero ya es noticia porque fue el elegido para heredar la mítica camiseta N° 10, la misma que utilizaron grandes ídolos como el Beto Alonso, Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, entre otras glorias, y que dejó vacante en las últimas horas Juan Fernando Quintero con su sorpresiva salida.