Festejan Boca y River: el tremendo gesto de Paredes y Otamendi a horas de haber regresado del Mundial

Luego del multitudinario recibimiento en Ezeiza, los referentes de la Selección argentina tomaron una decisión que ilusiona al mundo xeneize y millonario.

El Mundial terminó con un golpe durísimo para la Selección argentina, pero la vida sigue. Apenas unas horas después de aterrizar en el país tras la final perdida ante España, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi sorprendieron con una decisión que impacta de lleno tanto en Boca como en River.

Paredes se presentó en Boca Predio y habló con Arruabarrena En la Ribera, la imagen del día fue la de Paredes llegando al predio de Ezeiza. Después del multitudinario recibimiento que tuvo el plantel de Lionel Scaloni ayer por la noche, el capitán xeneize apareció para reencontrarse con sus compañeros y, sobre todo, con Rodolfo Arruabarrena, el DT que asumió mientras él disputaba la Copa del Mundo y con quien mantuvo su primera charla presencial.

De vuelta en casa. Nuestro capitán. pic.twitter.com/ui1xdMUt5a — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 21, 2026 La reunión también sirvió para empezar a definir cómo seguirá su recuperación. Claro, porque en las últimas se conoció que el volante central jugó los últimos partidos del Mundial con una compleja lesión en las costillas, por lo que será evaluado por el cuerpo médico de Boca y seguramente se pierda el partido de este jueves ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. A su vez, también será muy difícil que llegue al debut en el Torneo Clausura, que será el próximo domingo ante Deportivo Riestra.

Otamendi también se puso a disposición en River: ¿debuta el sábado? En Núñez ocurrió algo similar. Otamendi, que ya había firmado como refuerzo de River antes de viajar con la Scaloneta, tomó una decisión que fue muy bien recibida puertas adentro: renunció a los días de vacaciones que le correspondían para sumarse cuanto antes al plantel del Chacho Coudet.

El Millonario atraviesa un momento delicado tras la dura eliminación en la Copa Argentina a manos de Aldosivi y el General entendió que era tiempo de ponerse el overol. Por eso, no sería una locura que pueda sumar minutos el sábado, cuando la Banda reciba a Barracas Central a las 19:15 en el Monumental, teniendo en cuenta que llega con ritmo tras haber jugado gran parte de la final. ¿Será?