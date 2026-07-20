Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Sudamericana con refuerzos, juveniles y 11 bajas

A pocos días del cruce ante O’Higgins, el cuerpo técnico de Boca definió la lista de buena fe con novedades en todas las líneas del plantel.

Boca, que debutó en el semestre con un triunfo ante Sarmiento de Junín, ya tiene lista de buena fe para la Sudamericana.

Boca comenzará esta semana su camino en la Copa Sudamericana 2026 y Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de buena fe para afrontar la serie de 16avos de final frente a O’Higgins de Chile. La nómina presenta varias modificaciones respecto al plantel que cerró el primer semestre, con refuerzos, juveniles promovidos y numerosas bajas.

Entre las incorporaciones aparecen los tres refuerzos que llegaron en este mercado: Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa. Además, el entrenador decidió incluir a cinco juveniles surgidos de las inferiores del club: Juan Cruz Payal, Matías Calegari, Gonzalo Márquez, Lautaro Mendieta y Franco Pérez.

El flamante arquero de Boca, Álvaro Montero, durante la práctica. Prensa Boca En contrapartida, la lista muestra once ausencias. Entre ellas se destacan las salidas de Edinson Cavani, Ander Herrera y Agustín Martegani. También quedaron afuera Exequiel Zeballos, cuyo futuro parece estar ligado al Napoli, además de Marcelo Weigandt, Juan Barinaga y Lucas Janson. A ellos se suma Agustín Marchesín, que no fue incluido por lesión.

La nómina también refleja el protagonismo que tendrán varios futbolistas que vienen ganando terreno dentro del equipo, como Leandro Paredes, Kevin Zenón, Milton Delgado, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Santiago Ascacibar, quienes aparecen entre las principales opciones para afrontar la doble competencia.