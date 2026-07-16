El segundo ciclo de Arruabarrena en Boca empezó con un triunfo por 2-0 ante Sarmiento de Junín

Por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 , Boca Juniors dio inicio al segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena con el pie derecho. Este jueves por la noche se impuso por 2-0 sobre Sarmiento de Junín en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a octavos, en los que enfrentará a Vélez Sarsfield .

Tras un discreto primer tiempo en el que no se sacaron diferencias, Alan Velasco abrió el marcador con un auténtico golazo a los 51 minutos. Luego, el juvenil de 19 años Leonel Flores tuvo su debut soñado en Primera y sentenció la victoria con su tanto a los 70'.

El primer acercamiento del partido fue para el Xenezize, a los 14', mediante un centro bajo del lateral Lautaro Blanco para que el mediocampista Santiago Ascacíbar pisara el área y definiera de primera, cerca del travesaño. Ya a los 19', un disparo del enganche Tomás Aranda desde afuera del área prometía mucho más de lo que fue, ya que llegó débil y a las manos del arquero Thyago Ayala.

El jugador más peligroso del durante la primera mitad del primer tiempo fue el extremo juvenil Leonel Flores, que desequilibró por el costado derecho y demostró tener el arco rival entre ceja y ceja, con remates reiterados aunque imprecisos. A los 31 minutos, un centro atrás desde la izquierda llegó al segundo palo y fue rematado por Ascacíbar, con un disparo que salió alto y desviado.

Seis minutos más tarde, el volante Milton Delgado recibió por izquierda, se cerró contra el área y sacó un derechazo alto, que se fue cerca del ángulo izquierdo de Ayala. A los 41', Flores pudo gambetear para desbordar por derecha y meter un centro buscapié que se cerraba contra el segundo palo, pero fue detenido por Ayala.

Boca abrió el marcador en su primera llegada del complemento, a los 5 minutos, con un gran disparo de media distancia del mediocampista Alan Velasco, cuyo sablazo potente entró pegado al poste derecho del arquero rival. Sarmiento tuvo su primer acercamiento de la segunda mitad a los 14 minutos, mediante un remate de afuera del área del delantero Santiago Salle, que se fue cruzado y cerca del palo derecho del arquero Leandro Brey.

El gol de Leonel Flores para el 2-0 de Boca

¡El segundo de @BocaJrsOficial de la mano de Leonel Flores! https://t.co/LBjj3QpWIw pic.twitter.com/RgRXgLrzQY — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 17, 2026

El Xeneize amplió la ventaja a los 25 minutos de la segunda parte, con un nuevo ataque del extremo Leonel Flores, que se acomodó para su pierna derecha y sacó un disparo seco, rasante y cruzado, con el que puso el 2-0. Siete minutos después, una jugada asociativa de toda la cancha le llegó al mediocampista Kevin Zenón, que salió para su pierna izquierda y buscó el segundo palo, aunque su tiro se fue ancho.

Tras el triunfo de hoy, Boca volverá a jugar el próximo jueves por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile en la Bombonera, mientras que el domingo 26 debutará en el Torneo Clausura contra Deportivo Riestra en condición de visitante.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Sarmiento de Junín - Boca