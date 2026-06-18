Boca oficializó al Vasco Arruabarrena como nuevo DT y reveló un detalle clave de su contrato

Boca finalmente confirmó el regreso de Rodolfo Arruabarrena y aprovechó para aclarar uno de los puntos que todavía no se conocían públicamente.

Boca oficializó este jueves a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo. Luego de la salida de Claudio Úbeda, el Vasco inició su segundo ciclo al frente del Xeneize con el comienzo de la pretemporada y quedó al mando del plantel para afrontar el segundo semestre de la temporada.

La llegada del entrenador ya estaba acordada desde hacía varios días y era conocida en el mundo Boca. Sin embargo, la institución todavía no había realizado el anuncio formal. La novedad más importante llegó con el comunicado publicado por el club, donde además se confirmó un dato que hasta ahora no había trascendido oficialmente: la duración de su contrato.

Boca confirmó el regreso de Arruabarrena y despejó una incógnita sobre su vínculo Arruabarrena ya está en la Argentina y dejó sus primeras definiciones como DT de Boca. captura de video A través de sus canales oficiales, Boca informó que Arruabarrena firmó vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el DT tendrá por delante un proyecto de largo plazo que se extenderá hasta el final del actual mandato presidencial encabezado por Juan Román Riquelme.

Junto al Vasco también quedó confirmado el cuerpo técnico que lo acompañará en esta nueva etapa. Diego Markic y Juan Gobet serán los ayudantes de campo, mientras que Gustavo Roberti y Cristian Díaz trabajarán como preparadores físicos. Además, Cristian Muñoz estará a cargo de los arqueros y Amr Mokhtar se desempeñará como analista de video.

El comunicado oficial que sacó Boca. @BocaJuniors Los números que dejó su primer paso por Boca Arruabarrena ya sabe lo que es dirigir al Xeneize. Entre agosto de 2014 y febrero de 2016 condujo al equipo en 75 partidos oficiales, con un saldo de 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas, alcanzando una efectividad superior al 68 por ciento.