Independiente Rivadavia confirmó dos salidas y mantiene firme su postura por Sebastián Villa

Mientras gran parte de la atención del mundo del fútbol está puesta en el Mundial 2026, Independiente Rivadavia comenzó a mover sus piezas de cara al segundo semestre de la temporada.

En cuanto a las bajas, la Lepra ya confirmó las salidas de Nahuel Arena y Bautista Dadín. Ambos futbolistas rescindieron sus respectivos contratos y dejaron de pertenecer al plantel dirigido por Alfredo Berti.

Arena, quien había llegado procedente del fútbol ecuatoriano, quedó con el pase en su poder y analizará nuevas opciones para continuar su carrera. Por su parte, Dadín regresará a River Plate, institución dueña de su ficha, tras finalizar su etapa en el conjunto mendocino.

Sin embargo, la situación que sigue concentrando todas las miradas es la de Sebastián Villa. El delantero colombiano continúa siendo uno de los nombres más buscados del mercado y Boca Juniors ya realizó una oferta formal para incorporarlo .

La propuesta presentada por el club de la Ribera rondaría los 6 millones de dólares, aunque desde Independiente Rivadavia fueron claros en su postura: solamente analizarán una oferta que alcance el valor de la cláusula de rescisión, fijada en 7 millones de dólares más impuestos.

Villa cada vez más cerca de jugar en Boca. Alf Ponce/MDZ

Además, la dirigencia azul no contempla incluir jugadores como parte de pago para facilitar la operación.

Durante las conversaciones surgieron distintos nombres vinculados a Boca. Entre ellos aparecieron Kevin Zenón, Marcelo Weigandt y Williams Alarcón. Sin embargo, en el Parque solamente considerarían la posibilidad de negociar con dinero.

De todos modos, ninguno de esos futbolistas tendría intenciones de sumarse al conjunto mendocino, por lo que el principal interés de Independiente Rivadavia continúa siendo una transferencia económica que se acerque a las condiciones establecidas en la cláusula.

Con dos bajas confirmadas y la incertidumbre sobre el futuro de su máxima figura, se vienen semanas intensas en el Parque.