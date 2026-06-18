La decisión de Boca con Sebastián Villa tras el no de Independiente Rivadavia a la oferta de US$ 6.000.000

Boca Juniors tomó una decisión contundente en la negociación por Sebastián Villa. Luego de que Independiente Rivadavia rechazara una segunda oferta verbal superior a los seis millones de dólares, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme resolvió retirarse de las conversaciones y no presentar una nueva propuesta por el delantero colombiano.

La postura del club de la Ribera marca, al menos por ahora, el final de una de las novelas más importantes del mercado de pases. Sin embargo, puertas adentro nadie descarta que el movimiento también pueda interpretarse como una estrategia para modificar el escenario de la negociación y generar presión sobre la institución mendocina.

El objetivo sería claro: que Independiente Rivadavia flexibilice sus pretensiones económicas y que el propio Villa , interesado en regresar a Boca , incremente las gestiones internas para facilitar una eventual transferencia.

Desde el inicio de las conversaciones, la diferencia entre ambas instituciones fue significativa. Independiente Rivadavia se mantuvo firme en su intención de recibir entre ocho y nueve millones de dólares en efectivo por la totalidad del pase del colombiano, sin contemplar la inclusión de futbolistas como parte de la operación.

La primera propuesta de Boca contemplaba cuatro millones de dólares más la ficha de Marcelo Weigandt. La respuesta del club mendocino fue negativa. Posteriormente, el Xeneize reformuló la oferta y presentó una propuesta íntegramente económica por una cifra superior a los seis millones de dólares, aunque tampoco logró convencer a los dirigentes de la Lepra.

Boca Juniors dio por terminadas las conversaciones por Sebastián Villa. Alf Ponce/MDZ

Ante ese escenario, Boca comunicó que no mejorará el monto ofrecido y que considera terminada la negociación, al menos bajo las condiciones actuales.

La postura de Daniel Vila y el valor del pase

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, había fijado públicamente su posición desde el comienzo de las conversaciones. El dirigente aseguró que no le iba a "cortar la carrera" a Villa, aunque también dejó en claro que el futbolista no sería transferido por una cifra alejada de las expectativas del club.

La institución mendocina sostuvo durante toda la negociación una valoración cercana a la cláusula de rescisión, fijada en diez millones de dólares, y rechazó cualquier alternativa que incluyera jugadores como parte de pago.

Esa firmeza fue uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo, pese al interés que existía desde ambas partes para concretar la transferencia.

El deseo de Villa y una historia que queda en pausa

Más allá de las diferencias económicas entre los clubes, uno de los elementos que alimentó la negociación fue la predisposición de Sebastián Villa para regresar a Boca: el delantero colombiano dejó distintas señales públicas que fueron interpretadas como un guiño hacia el club donde vivió los momentos más importantes de su carrera.

El interés de Boca también se apoyaba en los antecedentes del atacante en la institución. Entre 2018 y 2023 disputó 172 partidos, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y conquistó siete títulos, números que lo convirtieron en una pieza importante durante buena parte de ese ciclo.

Sin embargo, el deseo del futbolista no alcanzó para modificar el escenario de una negociación que siempre estuvo condicionada por la valoración económica del pase. Con Independiente Rivadavia firme en sus pretensiones y Boca decidido a no seguir elevando la oferta, las conversaciones llegaron a un punto de quiebre que llevó al club de la Ribera a retirarse de la mesa de negociación. De esta manera, una de las operaciones más comentadas del mercado quedó sin acuerdo entre las partes. Al menos por ahora...