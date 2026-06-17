Tras la llegada de Arruabarrena, Boca toma la decisión más fuerte de la gestión Riquelme
Rodolfo Arruabarrena, en conjunto con la dirigencia de Boca, tomaron una determinación que deja paralizado al mundo xeneize.
En medio del Mundial, el mundo Boca queda paralizado. El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena arrancó con una de las decisiones más fuertes que se recuerde en los últimos años en Bradsen 805, y sin dudas la más impactante de la gestión de Juán Román Riquelme. Por decisión del nuevo DT, Edinson Cavani rescindirá su contrato con el Xeneize en las próximas horas.
Bombazo: Edinson Cavani rescinde su contrato con Boca
Cuando todavía le quedaban seis meses de vínculo por delante, la etapa del delantero uruguayo en el Xeneize llegó a su fin de la manera menos pensada. ¿El motivo principal? Al igual que con Ander Herrera, el Vasco fue terminante al comunicarle que no iba a ser tenido en cuenta.
A partir de ahí, la dirigencia avanzó en las charlas con el entorno del Matador para avanzar en su salida anticipada. A falta de anuncio oficial, ya hay un principio de acuerdo para que deje de pertenecer a la institución desde el segundo semestre.
Las lesiones, el factor clave para la drástica salida del Matador
El trasfondo, sin embargo, es mucho más complejo y viene de arrastre: las constantes lesiones. El último partido de Cavani con la camiseta de Boca fue el 20 de febrero ante Racing en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura y, desde entonces, no volvió a jugar. Ese problema lumbar lo sacó de las canchas por tiempo indeterminado (se hizo dos bloqueos en la zona que no tuvieron el resultado esperado) y terminó sentenciando su estadía en el club de la Ribera.
La decisión, claro, no fue fácil. Sobre todo para Riquelme, que siempre que pudo remarcó su debilidad por el delantero de 39 años. Más allá de eso, el presidente e ídolo xeneize cedió en su postura y entendió -en gran parte por la mirada de Arruabarrena-, que había llegado el momento exacto de culminar la historia del Matador con el Xeneize.
Así las cosas, Cavani se va de Boca luego de tres largos años en donde no pudo levantar ni un solo título. En ese lapso de tiempo, sufrió 13 lesiones que, en la sumatoria, lo marginaron del verde césped cerca de un año. Todo esto, mientras atraviesa su recuperación de la nueva intervención en la espalda que se realizó en los últimos días con el fin de volver a vestir la azul y oro, algo que finalmente ya no sucederá.