Video: el emotivo adiós de Ander Herrera a Boca tras quedar afuera de los planes de Arruabarrena

La llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador de Boca Juniors ya comenzó a generar cambios dentro del plantel profesional. Luego de ser informado de que no será tenido en cuenta para el nuevo proyecto deportivo, Ander Herrera confirmó este viernes su salida del club mediante un video cargado de emoción y agradecimiento.

El mediocampista español, que había llegado a comienzos de 2025 para cumplir uno de los grandes anhelos de su carrera, se despidió de los hinchas con un mensaje publicado en las redes del club en el que dejó en claro el vínculo que construyó con la institución durante su estadía en la Argentina.

"Hola bosteros. Estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente , esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida", expresó el futbolista de 36 años al inicio de su mensaje.

Herrera también agradeció la posibilidad de haber vestido la camiseta azul y oro, una experiencia que había manifestado como un objetivo personal durante gran parte de su trayectoria profesional.

"Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club de jugar aquí, uno de los sueños que he tenido durante mi carrera, haber podido representar a este club, usar estos colores", señaló.

Además, dedicó palabras especiales a Juan Román Riquelme, con quien mantuvo una excelente relación desde su llegada al club. También les deseó éxito a quienes encabezarán la nueva etapa futbolística de Boca: "Lo mejor al nuevo cuerpo técnico, muchísimos éxitos, que serán de todos nosotros, los que queremos a este club".

Un paso breve, pero significativo por el Xeneize

Durante su despedida, el exjugador del Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain destacó las experiencias personales que le dejó su paso por el fútbol argentino. "Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble, compartí vestuario con compañeros que consideraré amigos para toda la vida", afirmó.

El español también reveló uno de los recuerdos más importantes que se lleva de su paso por Buenos Aires. "Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos y mi mujer somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida. Gracias por todo y aguante Boca", concluyó entre lágrimas.

Ander Herrera dejó Boca y publicó un sentido mensaje para los hinchas Ander Herrera dejó Boca y publicó un sentido mensaje para los hinchas

Los números de Herrera en Boca y las razones de su salida

Más allá de la identificación que logró con los hinchas, las lesiones terminaron condicionando su ciclo en el club. Desde su llegada disputó apenas 29 de los 68 partidos que jugó Boca en ese período. En total acumuló 1.174 minutos en cancha, con un promedio cercano a los 40 minutos por encuentro disputado. Además, convirtió un gol, frente a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

Las constantes complicaciones físicas fueron un factor determinante. Herrera sufrió seis desgarros musculares durante su estadía en Boca, una situación que limitó su continuidad y terminó afectando su rendimiento deportivo.

Con la decisión de Arruabarrena de no incluirlo en sus planes, la dirigencia y el futbolista acordaron una salida en buenos términos. Así concluyó una etapa breve, pero intensa, marcada por el entusiasmo de cumplir un sueño personal y por una conexión especial con los hinchas que, según sus propias palabras, lo acompañará para siempre.