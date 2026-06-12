El Vasco Arruabarrena llegó al país para asumir como DT de Boca y dejó un mensaje claro sobre el plantel

Arruabarrena aterrizó en Ezeiza, habló por primera vez antes de firmar con Boca y dejó varios conceptos sobre el plantel, los refuerzos y la identidad.

Arruabarrena ya está en la Argentina y dejó sus primeras definiciones como DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena llegó este viernes a la Argentina para convertirse oficialmente en el nuevo director técnico de Boca. El Vasco firmará su contrato en las próximas horas y luego será presentado por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. La pretemporada comenzará el próximo 18 de junio en el predio de Ezeiza.

Apenas aterrizó en Ezeiza, el entrenador evitó profundizar sobre cuestiones deportivas porque todavía no estampó la firma, aunque dejó una frase que rápidamente generó expectativa entre los hinchas. "Si he aceptado es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas y algunas altas, pero confío en los jugadores que están", aseguró.

La primera definición de Arruabarrena que ilusiona a los hinchas de Boca Embed "ESTOY CONVENCIDO QUE HAY UN BUEN PLANTEL... CREO QUE HAY JUGADORES CON PERSONALIDAD". Las palabras del Vasco Arruabarrena en su llegada a Argentina antes de ser presentado como nuevo entrenador de Boca. #ESPNMundial pic.twitter.com/c1SVfkV2Zz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026 La característica que exige Arruabarrena para jugar en Boca Arruabarrena también explicó qué busca en los futbolistas que integran el plantel xeneize y marcó un aspecto que considera fundamental. "Tiene que tener personalidad. No importa si es joven o grande, si es más técnico o menos técnico. Tiene que tener personalidad y creo que hay jugadores que la tienen", sostuvo.

Además, el DT reconoció que algunos futbolistas no atravesaron un buen semestre, aunque se mostró optimista respecto de su recuperación. "Esperemos poder potenciarlos y sumar alguna llegada que nos dé un salto de calidad", expresó.