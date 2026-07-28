El Vasco Arruabarrena recibió una buena noticia a horas del partido de vuelta de Boca ante O'Higgins

El jueves, Boca jugará en Chile con la obligación de defender el 1-0 de la ida y lo hará con una novedad que trae alivio al cuerpo técnico de Arruabarrena.

Después del duro golpazo ante Deportivo Riestra en el inicio del Clausura, Boca recibió una noticia que cambia el panorama de cara al partido que marcará el rumbo del semestre. A tres días de la revancha frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena recuperó a futbolistas en dos puestos en los que, al menos de movida, las variantes eran escasas.

Si no surge ningún imprevisto en los próximos entrenamientos, Carlos Palacios y Milton Giménez integrarán la lista de convocados para jugar el próximo jueves en Chile. Ambos dejaron atrás sus respectivas lesiones y arrancaron la semana entrenándose a la par de sus compañeros en Boca Predio.

Giménez y Palacios, las nuevas alternativas que sumó Arruabarrena al plantel de Boca Para el Vasco, las recuperaciones llegan en el momento justo. Con la vuelta del chileno suma una variante de peso para la generación de juego -quizás el principal déficit del equipo-, mientras que el delantero ex Banfield aparece como un salvavidas para un puesto que hoy está diezmado.

Milton Giménez recibió el alta médica y Boca recupera a uno de sus 9. Instagram @miltoon_gimenez Es que Adam Bareiro sigue recuperándose de su lesión lumbar y todavía no tiene fecha de regreso, motivo por el cual se decidió ir a buscar un centrodelantero que, hasta el momento, no llegó. De hecho, en la rotación masiva que el Vasco implementó ante Riestra, debió poner de 9 al pibe Leonel Flores para no tener que arriesgar a Miguel Merentiel.