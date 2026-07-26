El lapidario análisis del Vasco Arruabarrena tras el 0-3 de Boca ante Riestra: "No tuvimos ímpetu"

Rodolfo Arruabarrena no se anduvo con rodeos y fue muy autocrítico luego de la dura derrota de Boca en el debut del Clausura frente a Riestra.

Tras las dos victorias iniciales, el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors se chocó con su primera derrota. Y de qué manera, ya que este domingo fue goleado en el Guillermo Laza 3-0 ante Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura. Un cachetazo muy difícil de digerir y que dejó muchas dudas.

Si bien es cierto que el DT priorizó la revancha contra O'Higgins del próximo jueves por la Sudamericana y hoy presentó un once alternativo con mayoría de suplentes, la contundencia con la que el Malevo le pasó por arriba en el primer tiempo y la poca reacción que tuvo el equipo para tratar de reponerse generaron mucha preocupación en la Ribera.

La autocrítica de Rodolfo Arruabarrena tras la dura caída de Boca ESPN "Fallamos en el primer tiempo. Nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. Tuvimos la pelota, pero no hicimos daño. Y en el segundo la tuvimos mucho más, pero no inquietamos, no tuvimos ese ímpetu para buscar el gol. Eso es lo que más me preocupa. Es un palo importante y duro, es un baño de realidad. Hay que agachar la cabeza y trabajar", reconoció el Vasco en conferencia de prensa.

Además, trató de no caerles demasiado duro a sus jugadores, al menos no públicamente: "El primer responsable soy yo, el responsable de esta derrota soy yo. Hay que seguir insistiendo en algunas cosas, mejorar en muchas y levantar. Cuando te caés, te tenés que levantar rápido. Nosotros en cuatro días tenemos la definición de la Sudamericana".

Aunque deslizó igualmente una crítica a sus dirigidos: "Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota. Sería una estupidez que nos haga más daño del que ya nos hizo. Somos Boca. Los tres golpes del primer tiempo pueden perjudicar en lo moral, pero repito: el responsable de esta derrota soy yo. Trabajaremos para conseguir el resultado que necesitamos en Chile".