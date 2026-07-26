Con un primer tiempo de terror, Boca fue goleado 3-0 por Deportivo Riestra en el debut

Por la fecha 1 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors , que presentó un once alternativo pensando en la Copa Sudamericana , tuvo un pésimo debut y fue goleado por 3-0 ante Deportivo Riestra este domingo por la noche en el Guillermo Laza.

Todo se definió en el primer tiempo, cuando los locales se despacharon con los goles de Braian Sánchez al minuto 6, Antony Alonso a los 23' y Alexander Díaz a los 38'. En el complemento, el Xeneize no encontró las vías para descontar y se terminó conformando con no sufrir una derrota todavía más humillante.