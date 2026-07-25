Boca recibió una noticia que genera preocupación antes de la revancha con O'Higgins

Boca buscará sellar su clasificación a los octavos de la Sudamericana en Rancagua, pero una designación arbitral despertó preocupación entre los hinchas.

Boca ya conoce al árbitro para la revancha con O'Higgins y la designación reavivó antecedentes recientes que fueron negativos.

Boca Juniors afrontará el próximo jueves uno de los partidos más importantes de su temporada cuando visite a O'Higgins en Rancagua para defender el 1-0 conseguido en la Bombonera y asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la previa, Conmebol confirmó que el árbitro será el colombiano Wílmar Roldán, un viejo conocido para el conjunto xeneize. El juez cafetero dirigirá por vigésima vez a Boca y se consolidará como el árbitro extranjero con más presencias en partidos del club. El balance general es relativamente equilibrado, con ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas en los 19 antecedentes registrados.

La designación se conoce apenas días después de que Juan Román Riquelme volviera a cuestionar los arbitrajes que le tocaron a Boca en competencias Conmebol. El presidente xeneize recordó episodios polémicos en la serie frente a Cruzeiro y apuntó contra decisiones arbitrales que, a su entender, perjudicaron al equipo en la Copa Libertadores.

Los antecedentes de Wilmar Roldán dirigiendo a Boca Wilmar Roldán volverá a dirigir a Boca y su designación generó repercusión entre los hinchas. NA Más allá de las estadísticas, el nombre de Roldán aparece vinculado a varios de los golpes deportivos más duros que sufrió Boca en los últimos años. Uno de ellos fue la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en el estadio Maracaná, encuentro que terminó con derrota del equipo argentino en el alargue.

Otro antecedente muy recordado ocurrió en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro, cuando Luis Advíncula fue expulsado antes del primer minuto de juego en Belo Horizonte. Aquella noche Boca terminó quedando eliminado por penales y la actuación arbitral generó fuertes cuestionamientos entre los hinchas.