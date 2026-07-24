Después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, Paredes se refirió al futuro de Messi en la Selección y dejó una frase que impactó a todos.

Tras poner en duda su continuidad en la Selección argentina, Leandro Paredes dio detalles de la decisión que tomaría Messi tras la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones en la Selección argentina. Tras la victoria de Boca ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, Leandro Paredes fue consultado sobre el futuro de Lionel Messi y sorprendió al revelar cuál era la decisión que había tomado el capitán de la Albiceleste antes de la definición ante España.

Mientras crecen las especulaciones sobre una posible despedida del rosarino, que actualmente tiene 39 años, el mediocampista reconoció que dentro del grupo existía preocupación por la posibilidad de que el encuentro en Nueva Jersey marcara el final de una era histórica para el fútbol argentino.

Leandro Paredes contó qué pensaba hacer Messi tras la final del Mundial “Duele, porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial también, que no queríamos que llegue el último partido, no queríamos que llegue”, expresó Paredes al referirse al impacto que generaba entre sus compañeros la chance de que Messi dejara la Selección.

Leandro Paredes sobre el futuro de Messi en la Selección DSports Luego, el futbolista de Boca fue más allá y reveló cuál era la postura que había tomado el capitán antes de la final. “Creo que él había tomado una decisión, que era también su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando”, sostuvo.