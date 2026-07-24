Leandro Paredes lanzó un bombazo sobre su continuidad en la Selección argentina tras la final del Mundial

Leandro Paredes sorprendió al poner en duda su futuro en la Selección. Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, reconoció que es momento de reflexionar sobre el futuro

Paredes abrió un interrogante sobre su futuro en la Selección y reveló que jugó lesionado gran parte del Mundial.

Luego de la caída ante España en la final de la Copa del Mundo, Leandro Paredes dejó declaraciones que encendieron las alarmas sobre su futuro con la camiseta de la Selección argentina. El mediocampista aseguró que será necesario analizar muchas cuestiones antes de tomar una decisión definitiva.

"Creo que va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera y va a haber que hablar con el entrenador y poner un montón de cosas sobre la balanza también", expresó en una entrevista con ESPN tras la victoria de Boca ante O'Higgins por la ida de los 16avos de final de Copa Sudamericana.

Leandro Paredes sembró incertidumbre sobre su continuidad en la Selección Paredes abrió un interrogante sobre su futuro en la Selección ESPN El futbolista de Boca fue todavía más contundente al referirse a su situación personal: "No sé si estoy para seguir en la Selección argentina. Es un proceso, hay que digerirlo, hay que pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero seguramente hay que pensar muchas cosas".

Paredes reconoció que jugó lesionado durante gran parte del Mundial Además, Paredes reconoció que disputó gran parte del Mundial con una costilla fisurada. La lesión se produjo en el encuentro ante Egipto y, pese al dolor, continuó jugando más de 300 minutos entre los partidos frente a Suiza, Inglaterra y España. "Los primeros días ahí en el Mundial fueron duros porque tenía una pequeña fisurita, pero ahora estoy mejor".

"LOS PRIMEROS DÍAS AHÍ EN EL MUNDIAL FUERON DUROS PORQUE TENÍA UNA FISURITA, PERO AHORA ESTOY MEJOR"



Lea Paredes habló sobre la lesión en las costillas que lo afectó durante la Copa del Mundo... ¡Un GUERRERO!



@arevalo_martin pic.twitter.com/6TV5QGzWQN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026 Por último, el volante evitó buscar excusas por la derrota en la final y fue claro al analizar el desenlace del torneo: "España fue superior a nosotros en la final y son justos ganadores del Mundial. A nosotros nos toca disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Será muy difícil seguir a este nivel".