Sebastián Villa volvió a jugar en Boca: cómo fue el recibimiento de los hinchas en la Bombonera

Mientras Paredes se llevó una ovación en su vuelta, Sebastián Villa protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche antes del duelo con O'Higgins.

El regreso de Sebastián Villa a Boca tuvo un capítulo que muchos imaginaban. Antes del partido frente a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, el delantero colombiano volvió a presentarse oficialmente ante los hinchas en la Bombonera y recibió una fuerte reprobación desde las tribunas.

Como sucede habitualmente en la previa de cada encuentro, la voz del estadio anunció uno por uno a los futbolistas titulares. Cuando llegó el turno de Villa, una importante cantidad de silbidos y abucheos bajó desde distintos sectores del estadio, convirtiéndolo en el único integrante de la formación inicial que recibió una respuesta negativa del público.

Silbidos y abucheos: así recibió la Bombonera a Sebastián Villa La reacción de la Bombonera cuando nombraron a Villa. ESPN La reacción contrastó con la ovación que recibió Leandro Paredes, quien regresó al club tras disputar la final del Mundial con la Selección argentina. También Tomás Aranda fue ampliamente aplaudido, en una muestra de apoyo que dejó aún más expuesta la diferencia de trato hacia el colombiano.

Tras su buena participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes recibió una tremenda ovación de los hinchas de Boca. EFE La relación entre Villa y los hinchas quedó marcada por la forma en la que terminó su anterior ciclo. Tras su condena en la causa por violencia de género en 2023, dejó de ser tenido en cuenta, se ausentó de los entrenamientos y posteriormente abandonó el club para continuar su carrera en el exterior, situación que derivó en un fuerte conflicto institucional.