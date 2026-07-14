Sebastián Villa hizo historia: las cinco ventas más importantes de Independiente Rivadavia

La transferencia de Sebastián Villa a Boca Juniors no solo representa un movimiento de impacto en el mercado de pases argentino. También quedó grabada en la historia de Independiente Rivadavia , ya que los 6,5 millones de dólares que recibirá la institución por el delantero colombiano la convierten en la venta más importante realizada por el club mendocino .

Hasta ahora, el primer lugar lo ocupaba la operación de Tomás Palacios al Inter de Milán . Si bien aquella transferencia alcanzó los 7 millones de dólares , el pase pertenecía en partes iguales a Talleres de Córdoba e Independiente Rivadavia, por lo que a la Lepra le ingresaron 3,5 millones de dólares , una cifra inferior a la que dejará Villa.

La transferencia récord del club y la más importante en términos económicos.

2. Tomás Palacios → Inter de Milán

US$ 3,5 millones para Independiente Rivadavia

El pase total fue de 7 millones de dólares, pero la Lepra compartía la ficha con Talleres.

Tomás Palacios su venta dejó buenos dividendos.

3. Alex Arce → Liga Deportiva Universitaria de Quito

US$ 2,8 millones

El goleador paraguayo dejó una de las operaciones más importantes de los últimos años.

4. Matías Reali → San Lorenzo

US$ 1,68 millones

Otra venta destacada que fortaleció las arcas del club mendocino.

5. Francisco Petrasso → Rio Ave de Portugal

US$ 890.000

El lateral que llegó de River también integra el ranking de las transferencias más importantes de la institución.

Una curiosidad que quedó en la historia

Mucho antes de que el mercado de pases manejara cifras millonarias, Jorge Benegas protagonizó una de las primeras grandes ventas de Independiente Rivadavia. En 1947, el defensor fue transferido a San Lorenzo de Almagro por 55.000 pesos argentinos, un monto muy importante para la época y que marcó un antecedente histórico en las negociaciones del club.

Con la salida de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia no solo pierde a una de sus principales figuras, sino que también concreta la transferencia más importante de sus más de cien años de historia, un ingreso que podría convertirse en clave para fortalecer el proyecto deportivo e institucional de la Lepra.